6 януари в историята на България: Важен ден в борбата за църковна независимост. Третият разпит на Васил Левски

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хор, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

6 януари 1872 г.: Важен ден в борбата за независима българска църква

На 6 януари 1872 година под натиска на българите владици и по инициатива на Стоян Чомаков, Иларион Макариополски, Панарет Пловдивски и Иларион Ловчански отслужват Света литургия в българския храм "Св. Стефан" в Цариград без съгласието на цариградския патриарх Антим VI. Отслужената Богоявленска литургия, известна още като Богоявленска акция, е посрещната с недоволство от цариградския патриарх. В резултат на това Високата порта изпраща тримата владици на заточение и затваря българския храм. Но на 12 февруари Високата порта връща владиците и ловчанският митрополит Иларион е избран за български патриарх. Но само след четири дни той подава оставка, тъй като не е одобрен от Високата порта, но като причина за оставката изтъква напредналата си възраст. На 16 февруари видинският митрополит Антим е избран на негово място. На 27 февруари Портата утвърждава избора му. На 17 март той пристига от Видин в Цариград.

Новоизбраният екзарх настоява да му бъде разрешено да служи в българския храм в Цариград. Но в отговор на искането му цариградският патриарх поставя условие за осъждане на владиците от Богоявлеската акция. По този повод на 23 април е прочетен акт за обявяване на неканонично низвержението на българските владици, отслужили литургия на Богоявление. Антим VI свиква събор на 27 април - на него е постановено екзарх Антим да бъде изправен пред съда до 30 дни.

На 11 май, същата година, в българския храм "Св. Стефан" в Цариград е отслужена тържествена света литургия. На тази литургия не се споменава Цариградският патриарх, с което Българската православна църква е обявена за независима. Цариградската патриаршия реагира веднага - тя свиква събор на 16 септември 1872 година. На него Българската православна църква е обявена за схизматична и след това отношенията между Българската православна църква и Цариградската патриаршия се прекратяват. 

След обявяване на Българската църква за схизматична над нея тегне забрана за църковно приобщаване с останалите православни църкви, което остава в сила до 1945 г.

6 януари 1873 г.: Трети разпит на Васил Левски след залавянето му

На 6 януари 1873 година е проведен третият разпит на Васил Левски, след като той е арестуван на 27 декември 1872 г. в Къкринското ханче.

На 28 декември Апостола е отведен в Търново. Там се състои първият предварителен разпит след залавянето му. Въпреки че членовете на местния комитет свикват извънредно заседание за обсъждане на план за освобождаването, той не е приведен в изпълнение. На 29 декември Левски е изпратен от Търново в София. След пристигането си в София той е затворен в местната казарма. На 4 януари е проведен първият му разпит от комисията начело с Али Саиб паша. На следващия ден е вторият разпит на Апостола, а на 6 януари е третият разпит.

По време на третия разпит на Левски се състои и очна ставка с х. Станьо и х. Станчо Хаджииванови, с М. Йончев, с П. Милев и с учителя Иван. Апостола заявява, че причината за скарването му с Димитър Общи е, че той е отказал да даде отчет за събраните от комитетите пари.

Дори на крачка от бесилото Левски не предава съратниците си: "Аз се срещах с много хора. Тъй като не зная кой е влизал в комитета и кой не, имена не мога да кажа. У мене имаше един тефтер, в него беше записано, и тоя тефтер остана в Ловеч."

Таня Станоева
