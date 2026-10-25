Ако пропуснеш два избора, губиш право на глас: Да ни притеснява ли поправката от 2016 г.?

Който отказва да участва в избори, губи право на глас. Това правило отпреди 10 години предизвика наскоро дискусия дали неучастващите в избори могат действително да останат без право на глас.

Наистина, през 2016 г. в българското изборно законодателство беше въведена разпоредба, по чиято сила гражданите, които без уважителни причини не са гласували в два поредни избора от един и същи вид, подлежат на заличаване от избирателните списъци за следващите избори.

Новото правило обаче важеше само до следващата година. През 2017 г. Конституционният съд обяви тази разпоредба за противоконституционна. Оттогава насам негласуването не води до абсолютно никакви глоби, наказания или отнемане на права.

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Така българското законодателство защити правото на глас на всеки гражданин и то не може да бъде отнето като наказание за неучастие.

По този начин днес всеки, без значение колко избори е пропуснал, има право отново да отиде до урните.

Източник: БГНЕС

В закона обаче действително има условия, при които един гражданин няма право да гласува.

Съгласно чл. 42, ал. 1 от Конституцията на Република България, право да избират имат всички български граждани, навършили 18 години, с изключение на:

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Лицата, поставени под запрещение (хора, които поради психическо състояние не могат да ръководят постъпките си), и лицата, които изтърпяват наказание лишаване от свобода (затворници).

Ако не попадате в тези две категории, правото ви на глас е гарантирано по закон, независимо колко пъти сте избирали да не отидете до урните.