Американски журналист: Българи са свързани с руската пропаганда в САЩ

Според американския журналист Сет Хетена с рудката пропаганда в САЩ са свързани българи. Хетана каза това пред бТВ. Той е журналист с дългогодишен опит в световни агенции като Associated presse и международни медийни компании като New Jork Times, New Jork Magazine и др. В последната си книга "Тръмп/Русия" Хетена фокусира разследването си върху връзките на Доналд Тръмп с Русия и президента Владимир Путин.

Сред десетките разследвани обекти за руската връзка в последните американските избори попада и един от най-посещаваните сайтове отвъд Океана – "Zero Hedge". Хетена открива и как собственикът на финансовия портал с милиони посещения всеки ден е българска фирма. "Намерих документи, според които "Zero Hedge" - който е бил обект на дела в Съединените щати – е идентифициран като българска компания на име "АБЦ Медия". И "АБЦ Медия" е регистрирана компания в България. Също не е трудно и да разбереш - ако просто погледнеш сайта – как се публикува информация от различни източници, които обаче следват изцяло проруския дневен ред.", казва журналистът. Порталът съществува малко повече от десет години като започва като предимно икономически сайт. Сред мисиите му в манифеста от основаването обаче е записано, че се цели да "разгърне обхвата на финансовата и политическата информация за професионалната публика", както и да "атакува финансовата журналистика, когато е нужно". С времето обаче става ясно, че зад финансовия сайт със скрити зад измислени имена автори стоят и политически цели. В разгара на президентската кампания преди 4 години един от тях разкрива самоличността си и дори обявява "формулата", която е трябвало да следва ежедневно: Русия = "добра"; Обама = "идиот"; Владимир Путин = "най-великият лидер в историята на държавното управление". Анонимният автор също разказва и как в сайта участва и българин.В своето разследване Сет Хетена публикува цялата информация за приетия за пропаганден сайт . Изнася и документи, според които собственикът на фирмата притежател на домейна на "Zero Hedge" – "АБЦ Медия" е публицистът Красимир Иванджийски. Анонимният автор пък преди няколко години разкрива, че в портала пише и синът на Красимир Иванджийски. "Как този сайт е свързан с Русия и защо е регистриран в България? Това е изключително печеливш и доходоносен американски сайт. Хората, които се занимават с него изкарват много добри пари. Те живеят изключително добре!", разказва Сет Хетена.След публикуването на материала Иванджийски подава сигнал до главния прокурор у нас срещу американеца и му изпраща ултиматум. "Не му хареса, че използвах снимката му от сайта му. Той не хареса и цитатите на хора, които го критикуват. Иванджийски изобщо не беше съгласен и с твърденията, че публикува антисемитско съдържание, че той е антисемист или че сайтът е антисемитски. Това бяха част от основните обвинения", разкрива Хетена.Красимир Иванджийски, който е издател и на вестника "Строго секретно", отказа да отговори на въпросите на бТВ за връзката му с "Zero Hedge" пред камера, но изпрати своя писмена позиция. В нея той пише: "Да оставим Прокуратурата и други институции да си свършат работата по отношение на някои клевети срещу мен.(…) Същото се отнася и по отношение на личните ми данни и някои манипулативни "адвокатски" действия". Опитите на телевизията да се свърже със "Zero Hedge" остават без успех."Потребителите могат да разпознават руската пропаганда като я игнорират. Не се информирайте от социалните мрежи - обръщайте се към доверените ви източници на новини. Информирайте се от вестниците, от телевизиите, които имат истински журналисти, които работят усърдно, за да получат истинската информация. Не вярвайте на социалните мрежи! Мисля си че всичко, което взимате от социалните мрежи трябва да бъде проверявано преди да му се доверите", казва Сет Хетена.