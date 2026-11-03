БНТ обясни за казуса с отмененото участие за филма за Чернобил: "Не е хубаво да се лъже" (ВИДЕО)

Българската национална телевизия (БНТ) разясни своята позиция по повод казуса, който се заформи покрай информация на разпространителя на документалния филм "Хроники за неудобната истина" Веселин Диманов. Диманов написа в своя Facebook, че участието на режисьора Калоян Николов в предаването "Култура.бг" е било отменено в последния момент с аргумент, че "темата не е интересна на БНТ". "Цензурата се завърна с пълна сила! Няма и ден, откакто комунистите и останките от Държавна сигурност спечелиха президентските избори, и вече започва добре познатият реваншизъм", написа Диманов.

Публикацията на Диманов във Facebook предизвика вълна от възмущение. Някои от коментарите обвързаха действията, описани в публикацията, като пряк резултат от изборите за президент на България, приключили само преди дни. Други пък отбелязаха, че истината за Чернобил е била неудобна и тогава - преди 40 години, и днес.

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Отговорът на БНТ

От Actualno.com изпратихме въпроси към БНТ, за да разясним дали това е вярно, кой е взел решението за отмяна на гостуването на режисьора, с какви мотиви и по какви критерии, както и дали е било оказано някакво влияние за вземането на подобно решение от външни лица, политически партии или други институции.

Получихме отговор на нашите въпроси под формата на кратък откъс от предаването "Култура.бг", излъчено днес, 3.11, в което самите водещи Димитър Стоянович и Евгения Атанасова обясняват какво точно се е случило. По думите им гостуването на Калоян Николов е било преместено за следващата седмица, тъй като екип на филма е гостувал и в "100% будни" скоро. "Вчера разбрахме, че сме въвлечени в някакъв скандал, че ни е оказан натиск във връзка с гостуване за филма "Хроники за неудобната истина", свързан с Чернобил. Ние да внесем малко яснота, че такова нещо първо не е вярно, второ - не е добре да се лъже, когато човек пише постове във Facebook.", заяви Димитър Стоянович. "Хубаво е колегите да си проверяват информацията, преди да пишат гръмки статии по темата", добави той, а Евгения Атанасова също каза: "Да ни се обадят, ние сме на линия, телефоните са включени."

"Няма такова нещо, другата седмица имаме разговор, уговорен по темата, за този най-вероятно много хубав документален филм. Ще го гледаме преди това. Но фактът, че те са гостували няколко дни преди нашето гостуване тук в "Култура.БГ", при "100% будни", беше причината те да бъдат отложени с няколко дни. Всичко останало е инсинуация и, за съжаление, проява на много лош вкус.", завърши Стоянович.