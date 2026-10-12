Илияна Йотова: Ива Михайлова няма как да бъде застрашена на българска почва

Президентът Илияна Йотова заяви, че ще се срещне с Ива Михайлова при първа възможност. Тя съобщи това пред журналисти след участието си в международната конференция „Черно море и Източна Европа: ключ към сигурността на Европа“.

По думите на Йотова тя е научила едва тази сутрин, че Михайлова е в България и се намира на преглед в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. Президентът уточни, че от нея не е било търсено съдействие за пристигането на жената у нас.

По-рано днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че Ива Михайлова е в „Пирогов“ заедно с адвоката си. Тя ще бъде разпитана за обстоятелствата около преминаването на границата - кога, къде и по какъв начин е влязла в страната. Още: "Резултат от отчаяни действия": Външният ни министър за прибирането на Ива Михайлова

„Дори и да я оставят в болница, ще направя всичко възможно да се видя с нея“, заяви Йотова. Според президента на българска територия няма основание да се смята, че сигурността на Михайлова е застрашена.

„Въпросът е сега да видим какво е нейното състояние, да се предприемат тези спешни мерки, за които ние настояваме вече толкова месеци, не само тук в България, а и пред всички международни институции“, добави държавният глава.