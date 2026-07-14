Жената на Цветан Василев осъди прокуратурата

Антоанета Василева, съпруга на бившия мажоритарен собственик на фалиралата КТБ Цветан Василев, осъди прокуратурата за нарушаване на правото й делото да бъде разгледано и приключено в разумен срок. Това показва решение на Върховния касационен съд (ВКС), с което магистратите окончателно отменят решенията на първите две инстанции, отхвърлили иска й по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

Разследването срещу съпрузите Василеви е образувано на 9 октомври 2014 г. за пране на пари в особено големи размери за периода от 2012 г. до 20 юни 2014 г. Досъдебното производство е възложено на Националната следствена служба.

Повече от десетилетие по-късно разследването остава неприключило. Освен това то вече не фигурира в публичния онлайн регистър на прокуратурата, поради което не може да се проследи какви действия са извършвани по него през последните години. Още: Жената и дъщерята на Цветан Василев вече не са издирвани от Интерпол

През 2023 г. Василева поиска съдът да ускори производството. Магистратите определиха тримесечен срок, в който прокуратурата трябваше да предяви материалите по делото и да внесе обвинителен акт в съда. Към юни същата година досъдебното производство вече обхващаше над 90 тома с повече от 20 500 страници.

Определеният от съда срок обаче не беше спазен. Делото продължава да е висящо и днес, като според ВКС разследването отдавна е излязло извън предвидените в Наказателно-процесуалния кодекс срокове.

В решението си върховните съдии Владимир Йорданов, Димитър Димитров и Хрипсиме Мъгърдичян отбелязват, че по време на процеса прокуратурата не е представила информация за развитието на разследването, нито за престъпленията, от които според обвинението произхождат изпраните средства. Още: Цветан и Антоанета Василеви: Защо главният прокурор отговаря, като питаме президента?

"Остава неясно какво остава да бъде извършено по досъдебното производство, нито дали има план и график за това, нито дали някой извършва координация и контрол за това. Създава се впечатление за разбирането на прокуратурата, че досъдебното производство срещу Василева е толкова сложно, че разумният срок за приключването му все още не може да бъде определен - че той е в необозримото бъдеще", посочват върховните съдии, цитирани от "Сега".

Според тях периодът от 2014 г. до момента е прекомерно дълъг както за самата Василева, с оглед на възрастта, професионалната й квалификация и упражняваната преди наказателното производство професия, така и за всеки друг гражданин, независимо от възрастта и професията му.

Съдът подчертава още, че прокуратурата не е доказала нито изключителната фактическа и правна сложност на делото, нито какви конкретни процесуални действия са извършени, какво остава да бъде направено и в какъв срок. Още: Съпругата на Цветан Василев: Той отказва да бъде съден от българската мафия

С окончателното си решение ВКС присъжда на Антоанета Василева обезщетение от 12 000 лв., при предявен иск за 35 000 лв. Освен това прокуратурата е осъдена да заплати 2541 евро съдебни разноски за всички инстанции. Решението е окончателно.