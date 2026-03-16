Кой има имен ден днес, 16 март 2026 г. Честито!

На 16 март 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Савин и Савина. Св. Савин е роден Египет, той бил старейшина. По време на гонения срещу християните бил принуден да се оттегли край едно далечно село, където с много други християни и се затворил в една колиба и се посветил на пост и молитва. В крайна сметка бил предаден и Савин и шестима още християни били заловени от царските войници и отведени на съд. След големи мъки Савин бил хвърлен в р. Нил. Това се случило през 299 г.

Пожелания

Честит имен ден! Бъди щастлива, бъди неотразима, бъди себе си! Нека пред теб се отвори път, покрит с рози, но без бодли и светлина, която не се заслепява, а осветява успехите ти!

Честит имен ден! Бъди здрава, усмихната и успешна. Нека този ден ти донесе знак, който да ти подскаже, че вървиш в правилната посока, придружена и подкрепяна от истински приятели и любов!

Бъди жива, здрава, усмихната и сияйна! Нека този ден ти припомни за истинските неща в живота. Злото да те забрави и твоят светец-покровител да те закриля и пази от беди!

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори!

