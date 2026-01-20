Кой има имен ден днес, 20 януари 2026 г. Честито!

На 20 януари 2026 г. имен ден имен ден празнуват всички, които носят името Евтим, Евтимия, Ефтим, Евтимий, Ефтимия и производните им. Евтимий Велики е известен не само като аскет, но и като духовен наставник. Той е помагал на хората да преодоляват духовни трудности, давал е напътствия за молитва и пост, а думите и съветите му са запазени в монашески писания. Той е бил особено уважаван заради способността си да съчетава трудностите на аскетическия живот със състрадание и любов към ближния.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Честит имен ден! Нека твоят личен празник се превърне в почит на любовта, истината и светлината! Животът ти да е изпълнен със смисъл, късмет и верни приятели, с които да споделяш щастливите моменти!

***

Честит имен ден! Нека този ден сбъдне най-съкровените ти желания, да си обсипан с подаръци, пожелания, изречени от сърце и мечти, които съвсем скоро ще се сбъднат!

Антоновден 2026: Кога се пада, традиции, обичаи и забрани

***

Нека твоят празник бъде изпълнен с най-милите пожелания, най-верните приятели, най-искрената любов и най-скъпите подаръци!

***

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори!

Имени дни януари 2026 г.

Снимки: iStock