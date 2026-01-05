Любопитно:

05 януари 2026, 05:55 часа 544 прочитания 0 коментара
Кой има имен ден днес, 5 януари 2026 г. Честито!

На 5 януари 2026 г. имен ден празнуват хората, които носят името Кръстьо, Кръстана, Кръстина и производните им. На този ден църквата почита Свети пророк Михей. Свети пророк Михей, синът на Иемвлай, бил съвременник на Божия пророк Илия и живял по времето на Израилския цар Ахав и на Иудейския цар Иосафат. Михей пророчествал само устно; той предсказал нещастния край на войната, която Ахав започнал срещу Сирия. 

Имени дни 2026 г. 

Пожелания

Честит имен ден! Твоят имен ден е специален, носи началото на годината - по същия начин си специален и ти! Празнувай името си с гордост, щастие, неповторимост и много любов!

Честит имен ден! Нека твоят имен ден и Новата 2026 година ти донесат здраве, любов, устрем и вдъхновение! Чакат те нови дела и покорени върхове!

Нека твоят личен празник се превърне в ден, изпълнен със светлина, любов, взаимност, прошка, нови възможности, разбирателство и любов! Бъди честит! Весело празнуване!

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори! 

Имени дни януари 2026 г.

Снимки: iStock    

