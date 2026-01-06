Кой има имен ден днес, 6 януари 2026 г. Честито!

На 6 януари 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Йордан, Йордана, Йорданкa, Банчо, Бистра, Богдан, Богдана, Богoлюб, Богoлюбa, Богомил, Божан, Божана, Божидар, Божидара, Божил, Бончо, Борислав, Борислава, Боян, Бояна, Данка, Данко, Данчо, Найден, Теодосий.

Йордановден 2026: Традиции, обичаи и забрани

Йордановден

Йордановден е един от най-големите християнски празници в българския календар. На този ден св. Йоан Кръстител е кръстил Божия син в река Йордан. Българинът вярва, че както тогава небето се отваря и Господ изпълнява желания. По същия начин вярвали и предците езичници, когато на същия ден се молели на Дажбог, който изпълнява желания, в същата нощ. Ритуалите на Йордановден в традиционния фолклор са свързани с кръщенето и освещаването на водата и кръста, затова и на много места този празник се нарича Водици.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Честит имен ден! Бъди щастлив, здрав, успешен, вдъхновен, обичан, уважаван и всичко, което искаш да бъдеш! Твоите възможности са неограничени и си способен на чудеса!

***

Честит имен ден! Нека твоят имен ден бъде специален! Да ти се сбъднат всички желания, да се случват чудеса в живота ти, да те уважават и почитат, а името ти да се споменава с любов!

***

Нека твоят личен празник се превърне в ден, изпълнен със светлина, любов, взаимност, прошка, нови възможности, разбирателство и любов! Бъди честит! Весело празнуване!

***

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори!

Имени дни януари 2026 г.

Снимки: iStock