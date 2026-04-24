Преди - за 2 дни, сега - за 6 месеца: Черноморието пред криза заради проблем с издаването на визи за чужди работници

Пълен хаос с наемането на чуждестранни работници от трети страни по морето. Запознати твърдят, че Министерство на външните работи няма капацитета да се справи с наплива и съответно визи, чието издаване преди е отнемало 2 дни, сега се бавят с месеци.

Наближаването на летния сезон и тази година носи предизвикателство пред туристическия бранш по Южното Черноморие да наеме достатъчно работна ръка. Масово по морето има липса на сезонни работници и персонал, а драмата тази година със забавянето на издаването на визи на работниците от трети страни е голяма.

Всички трескаво търсят работници

Подготовката за летния сезон е в разгара си и браншът трескаво търси персонал. От 5 години собствениците на обекти по морето назначават работници от трети страни, тъй като желаещите за сезонна заетост в България са малко и недостатъчно.

Миналата година редовното правителство направи две важни стъпки, за да не се спъва процесът по наемането на работници от бившите руски републики – Казахастан и Узбекистан, както и от Югоизточна Азия. Първо беше разширен капацитетът на консулските служби в тези държави и освен това обработването на документите в България беше ускорено. За това говорят и цифрите, според които, над 12 000 работници от трети страни са пристигнали за сезонна заетост в страната., предаде БНР.

Положението е "тотал щета"

Тази година обаче работата по издаването на визи от 2 месеца е спряна. Само от Узбекистан се чакат 6000 души за летния сезон.

Адвокат Пламен Дотов, представител на "Миграционна служба", е възмутен от проблемите, които възпрепятстват наемането на многото желаещи чужденци.

"Много чакаме. Първите ни входирани хора за виза са от началото на февруари, които едва сега започват да получават визи. Това са визи, които в предходни години се издаваха в рамките на 2-3 дни, до седмица. Сега говорим за период от 2 месеца. Това е адски притеснително", заяви той.

По думите му миналата година са издадени общо 12 000 визи за чуждестранни работници от трети страни.

"Тази година, само за първото тримесечие вече са издадени 5000 - 6000 визи, което означава, че до край на годината ръста ще бъде от порядъка на 100%. Напливът е увеличен многократно, а в същото време процентът на визи е занижен", допълни Дотов.

Той обясни, че капацитетът на българското посолство в Узбекистан е увеличен 3 пъти, за да се ускорят процедурите.

"Някой обаче явно не предвиди факта, че тази фуния вече няма да бъде в посолството, а във Външно министерство. А капацитетът на МВнР е нищожен, не просто недостатъчен. От там не издават визи в момента", заяви той.

Огромен проблем се оказват и визите за Виетнам.

"Във Виетнам е тотал щета. Има интерес за работници от там, нашето консулство обслужва общо 5 страни, в това число и Тайланд. Сега наяве излиза реалният резултат от проведените от миналото правителство срещи по въпроса - имаме хора, желаещи да дойдат за сезонна заетост в България, но им дават дати за явяване след подадени документи за след почти 6 месеца", допълни адвокатът.