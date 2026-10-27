Спорт:

Хванаха цял арсенал за производство на милиони контрабандни цигари

27 октомври 2026, 12:06 часа 655 прочитания 0 коментара
Снимка: Агенция Митници
Хванаха цял арсенал за производство на милиони контрабандни цигари

Митнически служители задържаха 2,123 млн. картонени опаковки за кутии и стекове за цигари, както и други материали и резервни части за производството и опаковането им, при проверка на товарен автомобил в района на главен път Е79 Видин - Монтана. Това съобщиха от Агенция “Митници“, цитирани от БТА. На 24 октомври преди обед мобилен екип на отдел “Митническо разузнаване и разследване“ спрял за проверка влекач с хладилно полуремарке. Според международната товарителница камионът пътувал от България за Германия. При щателната митническа проверка в товарното помещение били открити картонените опаковки, както и хартиени ролки, филтърна хартия и фолио. Още: Разкриха контрабанда на цигари през Дунав мост

Установени били и части за цигарени опаковъчни машини, сред които абразивни заточващи дискове, ножове, ремъчни предавки, нагреватели за топлинно лепене на прозрачен целофан, метални държачи, захвати и водещи елементи. Пратката е задържана поради съмнение за нарушение на права върху регистрирана търговска марка, посочват още от Агенция “Митници“. При подобен случай през септември в района на Видин митнически служители задържаха 926 640 заготовки за цигарени кутии с лого на известна марка. Те били открити при проверка на товарен автомобил, пътуващ за Франция, като според представената товарителница той превозвал празни пластмасови опаковки. Още: ГДБОП пресече канал за контрабандни цигари от Гърция за Румъния (ВИДЕО)

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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