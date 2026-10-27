Българите с все повече спестявания в банките

Българите разполагат с все повече спестявания в банките.

Данни на Българската народна банка сочат, че депозитите на домакинствата в българската банкова система нарастват с 16,2% на годишна база до 57,22 млрд. евро към края на месец септември 2026 година.

Темпът на растеж се забавя спрямо предходния месец, когато годишният прираст бе 17,2%.

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Депозитите на нефинансовия бизнес достигат 27,95 млрд. евро към края на деветия месец на тази година, като нарастват на годишна база със 7%. Това представлява забавяне в темпа на растеж, тъй като през август бе отчетен годишен ръст от 12,7%.

Депозитите на финансовите предприятия бележат ръст на годишна база от 9,3% до 2,41 млрд. евро в края на септември (5,8% годишно повишение през август).

Общият размер на депозитите на неправителствения сектор у нас достига 87,59 млрд. евро към края на септември, което се равнява на 68,2% от прогнозния брутен вътрешен продукт на страната. Увеличението на годишна база възлиза на 12,9% спрямо годишен ръст от 15,4 на сто, отчетен през преходния месец август.

Жилищните кредити продължават да растат със сериозен темп