Спорт:

Ледените градове на България. Времето утре - 20 януари 2026 г.

19 януари 2026, 11:13 часа 544 прочитания 0 коментара
Ледените градове на България. Времето утре - 20 януари 2026 г.

На 20 януари 2026 г., вторник вятърът ще отслабне и ще се смени с югоизточен. Ще преобладава слънчево време, след обяд от югозапад облачността ще започне да се увеличава и вплътнява. Температурите слабо ще се повишат и минималните ще бъдат между минус 10° и минус 5°, а максималните - от минус 2° до 3°, показва прогнозата за времето на НИМХ. В няколко града на страната сутрешните минимални температури ще са много ниски.

В този град ще е най-студено. Седмична прогноза за времето за 19-25 януари 2026 г.

Температурите

Най-студено се очаква да бъде във Враца, прогнозата е за минус 13 градуса. Минус 12 градуса - Велико Търново. Минус 11 градуса ще бъде в Габрово, Русе и Силистра. Минус 10 градуса се очакват в Смолян, Видин, Монтана, Плевен и Ловеч. Минус 9 градуса - за Разград, Търговище, Стара Загора и Перник. Минус 8 градуса за Кюстендил и минус 7 градуса ще бъде в София, Пазарджик, Пловдив, Хасково и Кърджали.

Сряда

В сряда ще преобладава облачно време и на много места в Южна България и Предбалкана ще превалява сняг. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. През нощта срещу четвъртък все още на много места в източната половина от страната ще има валежи от сняг.

Докога ще продължи студът? Николай Василковски с дългосрочна прогноза за времето

Снимки: iStock

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
прогноза за времето времето времето утре
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес