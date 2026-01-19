Ледените градове на България. Времето утре - 20 януари 2026 г.

На 20 януари 2026 г., вторник вятърът ще отслабне и ще се смени с югоизточен. Ще преобладава слънчево време, след обяд от югозапад облачността ще започне да се увеличава и вплътнява. Температурите слабо ще се повишат и минималните ще бъдат между минус 10° и минус 5°, а максималните - от минус 2° до 3°, показва прогнозата за времето на НИМХ. В няколко града на страната сутрешните минимални температури ще са много ниски.

В този град ще е най-студено. Седмична прогноза за времето за 19-25 януари 2026 г.

Температурите

Най-студено се очаква да бъде във Враца, прогнозата е за минус 13 градуса. Минус 12 градуса - Велико Търново. Минус 11 градуса ще бъде в Габрово, Русе и Силистра. Минус 10 градуса се очакват в Смолян, Видин, Монтана, Плевен и Ловеч. Минус 9 градуса - за Разград, Търговище, Стара Загора и Перник. Минус 8 градуса за Кюстендил и минус 7 градуса ще бъде в София, Пазарджик, Пловдив, Хасково и Кърджали.

Сряда

В сряда ще преобладава облачно време и на много места в Южна България и Предбалкана ще превалява сняг. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. През нощта срещу четвъртък все още на много места в източната половина от страната ще има валежи от сняг.

Снимки: iStock