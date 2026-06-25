"Майчинството не е милостиня": Майките спират да мълчат "пред фалшивите обещания" и излизат на протест на 1 юли

"Майчинството не е милостиня". Под този лозунг се организират протести в десетки градове на България, при които майки ще излязат, за да изразят своето недоволство от бездействието на държавата по отношение на отглеждането на деца.

Демонстрациите са насрочени за 1 юли, от 18:00 часа, като в недоволството ще се включат майки от София, Варна, Бургас, Пловдив, Пазарджик, Сливен, Русе, Стара Загора, Добрич, Банско, Плевен, Ямбол и др.

"Децата на България не са бюджетен разход, който държавата да съкращава или пренебрегва. Майчинството не е милостиня, нито подарък – то е право на всяка майка и инвестиция в оцеляването ни като нация! Време е да спрем да мълчим пред фалшивите обещания, ниските обезщетения, липсата на места в детските градини и несигурността, в която сме принудени да отглеждаме децата си. Ние не просим. Ние настояваме за уважение и адекватна подкрепа. Излезте с нас! За нашите деца, за нашето достойнство, за нашето бъдеще!", призовават организаторите на протеста.

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Исканията

Основните искания на майките включват:

Майчинството през втората година да да стане 70% от обезщетението през първата година, но не по-малко от минималната работна заплата.

Социално майчинство от 460 евро

Детски надбавки за всяко семейство

Индексация според инфлацията и МРЗ

Увеличаване на обезщетението за работещите майки до 75%

От "гражданската инициатива"Майки за достойно майчинство" заявяват, че казусът с майчинството през втората година е основен приоритет, а останалите искания, които не успеят да бъдат реализирани сега, трябва да бъдат заложени във финансовата рамка и бюджета за 2027 г.

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Ако държавата не предприеме ефективни мерки по въпроса, протестите ще продължат.

Сред останалите искания на протестиращите са политики в подкрепа на майките на близнаци и тризнаци, безплатни лекарства за децата и други мерки за насърчаване на раждаемостта, включително бонусна система за родители с образование и трудов стаж.

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