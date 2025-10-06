Масово се строи върху дерета, реки и дюни: Бивш екоминистър за презастрояването

Потоп се причинява от много фактори. Но с климатичните промени трябва да очакваме такива явления. В "Елените" тази река е застроена. Това е недопустимо, но да тръгнем да търсим кой и как е разрешил, е малко закъсняло. Не е един човек, нито една партия. Това е станало с много подписи. Това не е единственото място. Масово се строи върху дерета, реки и дюни. Това каза Юлиян Попов, бивш министър на околната среда и водите в служебното правителството на Марин Райков, в ефира на Нова телевизия.

Той обясни, че целите Златни пясъци и Слънчев бряг са построени върху дюни и там са запечатани цели реки. В София също се строи в речни дерета. Курортния комплекс "Св. св. Константин и Елена" също е построен в дере и е застрашен от потоп. "Строежът върху реки и речни легла е масова практика и се допуска. Извън закона е, но той е доста дефектен или неясен. Казва се, че не де допускат дейности, но какви точно са те не се казва", обясни експертът.

Според него това, което сега трябва да се направи е сериозно разследване на факторите, които са довели до това и да се направи така, че да сне се случва повече. "Можем да хванем един или трима виновни, но това ще се случи пак след 2 години", каза Попов.

Експертът по природни бедствия Атанас Кръстанов посочи, че има няколко правни норми, отговарящи за речните корита - Законът за водите, за устройство на териториите, за МОСВ.

"В тях изрично е упоменато - забранено е всякакво строителство върху речни легла. Това е престъпно строителство, а отговорността е на общината, ДНСК, "Басейнова дирекция". Тези институции трябва да бъдат съдени", каза той.

По думите му постройките трябва да се премахнат, тъй като строителството е незаконно.

"Строителството върху речни корита в цялата страна трябва да бъде разрушено, защото е незаконно", категоричен беше и експертът по климат, енергия и зелени политики Георги Стефанов. И добави, че вероятно става дума за стотици обекти, тъй като в почти всяко населено място има такива.

По разпореждане на премиера Росен Желязков до вторник всички министерства трябва да докладват готовността си по изпълнение на трите основни документа, свързани с бедствията.

Търси се и допълнителен механизъм за подпомагане на пострадалите от природните стихии по Черноморието. Извън обезщетението в размер на 1914 лева, както и еднократната помощ за закупуване на унищожени електроуреди, се обсъжда вариант държавата да осигури и допълнителни 3000 лева за пострадалите от наводненията.