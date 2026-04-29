Минус 14 хиляди души за година: България губи население и застарява (ГРАФИКИ)

29 април 2026, 12:18 часа 692 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
България продължава да губи население, а демографската картина става все по-тежка. Към 31 декември 2025 г. в страната живеят 6 423 207 души - с 14 153 по-малко спрямо година по-рано, или спад от 0.22%, показват данните на Националния статистически институт. Намалението е по-осезаемо в сравнение с 2024 г., когато страната се стопи с 8121 души.

Жените продължават да имат превес - 51.9% срещу 48.1% мъже, или на 1000 мъже се падат 1080 жени. До 55-годишна възраст мъжете са повече, но след това балансът се обръща рязко в полза на жените.

Застаряването се задълбочава. Хората на 65 и повече години вече са 1 557 851 души, което е 24.3% от населението. В някои области процесът е драматичен - във Видин възрастните са 31.6%, в Смолян - 31.1%, а в Габрово - 30.8%. В същото време най-младо остава населението в София (столица) с дял от 19.2% и във Варна - 21.7%. Още: "Честит празник на демографската носталгия": Днес се ражда 8-милионният българин

Децата до 15 години са едва 891 674, или 13.9% от населението. Най-висок дял има в Сливен (18.7%) и Ямбол (15.2%), докато в Смолян той пада до 10%, а във Видин - 11.4%.

Тежестта върху работещите расте. Коефициентът на възрастова зависимост достига 61.6%, като във Видин скача до 75.4%, а в София е най-нисък - 50.9%. Средната възраст на населението вече е 45.4 години - 44.6 в градовете и 47.7 в селата.

В трудоспособна възраст са 3 764 842 души (58.6%), а над нея - 1 700 684 души (26.5%). Под трудоспособна възраст са 957 681 души (14.9%). Демографското заместване остава критично - на 100 души, излизащи от пазара на труда, се падат едва 75 млади. Още: Демография BG: Няма нужда да раждаме, само да внасяме хора?

По градове

Разликите по региони са сериозни. Половината от населението (51.9%) е концентрирано в Югозападния и Южния централен район, докато Северозападът остава най-слабо населен - едва 647 хил. души. През 2025 г. единствено Югозападният район отчита ръст (+0.15%), докато всички останали губят население.

На областно ниво София (столица) е най-голяма с 1.3 млн. души и концентрира над 20% от населението. Най-малка остава Видин с под 70 хил. души. Само пет области увеличават населението си, като лидер е Кърджали с ръст от 1.7%, докато Смолян губи най-много - 1.9%. Още: Жените в България надживяват мъжете: Ето с колко

Концентрацията в големите градове продължава. 73.9% от българите живеят в градове. Шестте най-големи - София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Русе - събират 35.8% от населението. За втора година Стара Загора изпреварва Русе. В същото време 192 населени места са напълно обезлюдени, а близо една четвърт от всички населени места са с под 50 жители.

Естествен прираст

Демографският срив личи най-силно при естествения прираст. През 2025 г. той е отрицателен с минус 49 238 души, а коефициентът достига -7.7‰. Всички области са на минус, като най-тежко е положението във Видин (-17.9‰), Кюстендил и Габрово.

Раждаемостта също спада. През 2025 г. са родени 50 496 деца, от които 50 241 живородени - с 6% по-малко спрямо предходната година. Средният брой деца на една жена е 1.63. Най-висока раждаемост има в Сливен и Ямбол, а най-ниска - в Смолян и Кърджали. Още: Жените в София раждат най-късно

Смъртността остава висока - 99 479 души са починали през годината. Коефициентът е 15.5‰, като е значително по-висок в селата. Мъжете умират по-често от жените.

Външната миграция частично компенсира спада. През 2025 г. в страната са се заселили 44 640 души, а напусналите са 9555. Така механичният прираст е положителен (+35 085 души), но не успява да неутрализира естествения спад.

Ивайло Анев Отговорен редактор
НСИ Демографска политика демография застаряване демографска криза демографски прираст
