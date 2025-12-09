Мюсюлмани: Мюфтията се продаде на Пеевски, Съветът да се опълчи на ДПС!

Неформален призив към Висшия мюсюлмански съвет се разпространява в социалните мрежи. В него мюсюлмани призовават официалните представители на вероизповеданието да вземат мерки срещу разделението, което всява ДПС "Ново начало" в смесените райони.

Недоволните молят за "спешни действия" в името на "мюсюлманите, които живеят мирно и в разбирателство в Република България редом с всички останали етнически и религиозни общности".

"Етническата карта се ползва за лични и политически цели"

Призивът е за свикване на извънредно заседание на Висшия мюсюлмански съвет "с цел да бъде намалено изкуствено създаваното напрежение в обществото, породено от опитите на Делян Славчев Пеевски – председател на ДПС "Ново начало" – да използва етническата карта за лични и политически цели".

"Това поведение е недопустимо за нас – за мирния и толерантен мюсюлмански народ, който винаги е живял рамо до рамо с всички етноси в България", пише още в призива.

Недоволните бюлгарски мюсюлмани настояват Висшият мюсюлмански съвет да бъде свикан незабавно и да излезе с ясна и категорична позиция.

"Мюсюлманите в България не подкрепяме изкуственото етническо противопоставяне. То никога не е било част от нашата традиция и ценности – и няма да бъде", завършва призива.

Мюфтията под прицел

В социалните мрежи се надига сериозно недоволство и срещу лидера на вероизповеданието - главния мюфтия Мустафа Хаджи.

Източник: Facebook/Hasan Hasanov

Критиките срещу него ескалираха след вчерашното посещение на Делян Пеевски в Кърджали, по време на което той се срещна с кметове от областта и други официални лица. Посети и новата джамия в града, където бе посрещнат от главния мюфтия Мустафа Хаджи и районния мюфтия Басри Еминефенди.

Упреците срещу Мустафа Хаджи са, че "напълно се е продал" на ДПС и сега бива използван за политически цели и разкарван като "мечка" да се снима с партийното ръководство.

Източник: Facebook/Metin Mehmedov

"Ще избие огромна натрупана омраза на българските турци към феодалите на Пеевски. Добре да чуят - те нямат самолети, няма как да избягат. Какво прави мюфтията с Пеевски в Кърджали, не му е работа да бъде с политик", заяви пък по-рано днес Хасковският бизнесмен Себахтин Исмаил.

"Религията какво общо има с политиката? Аз съм мюсюлманин, утре трябва да дойдеш на ме погребеш, с какви очи? Все едно българският патриарх сега да излезе на протеста и да призове "дайте да свалим това правителство". От утре ще има омраза в този регион, защото не всички ви подкрепят", допълни той.

Исмаил обаче беше категоричен, че опитите да бъде насадена етническа омраза няма да успеят.