На косъм от трагедия: Младеж рискува живота си за снимка, пожарникари го вадят в сложна акция

Нямахме нови сигнали, нивата на реките започнаха да падат значително. Постепенно се нормализира обстановката. Това заяви директорът на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" гл. комисар Александър Джартов в ефира на Нова телевизия.

По думите му в Габровска област е имало най-много работа през вчерашния ден, особено в Севлиево. И уточни, че са реагирали на 61 сигнала, основно за отводняване. "Значителен брой на сигналите във Велико Търново - 38 и Ловеч - 31.

Джартов отбеляза, че към момента няма необходимост от нова евакуация. "Предстои да се ожени дали евакуираните могат да се върнат в домовете си"", каза още той. И уточни, че във Велико Търново са евакуирани 6 човека, а в Габровска област - 16.

Джартов коментира и акцията по спасяване на 17-годишното момче в р. Янтра. "По първоначална информация е искало да снима. Предстои това да се потвърди", поясни той. И призова гражданите да изпълняват указанията и да не навлизат в участъци, които представляват опасност.

Гл. комисар Александър Джартов посочи още, че няма информация за населени места без ток, а постепенно се възстановява и проходимостта по пътищата.

