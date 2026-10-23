Над 1000 артикула на „Березка“ допълват асортимента на Kaufland „Банишора“

Новият магазин е първият обект на бранда във формат Shop-in-Shop в мрежата на Kaufland България

Едни от най-разпознаваемите и търсени продукти на „Березка“, сред които салатите „Оливие“ и „Сельодка под шубой“, пелмени, вареники, хайвер и квас, вече могат да бъдат открити и в Kaufland „Банишора“. В хипермаркета на ул. „Скопие“ 1 отвори първият обект на бранда във формат „магазин в магазина“ в мрежата на Kaufland България. Новото партньорство разширява избора от специализирани продукти и допълва концепцията на ритейлъра за удобно пазаруване с разнообразни стоки и услуги на едно място.

Новата локация ще бъде 73-тият магазин на „Березка“ в България и 33-тият в София. Клиентите на Kaufland „Банишора“ ще могат да избират сред над 1000 артикула от традиционния асортимент на бранда. Освен традиционните специалитети, клиентите могат да открият разнообразни готови ястия от собственото производство на „Березка“, както и характерни продукти като херинга, елда, сланина, водка и блатове за торта „Медовик“. За любителите на сладките изкушения асортиментът предлага и разнообразие от традиционни бонбони и сладоледи.

Новият магазин е реализиран като обособено специализирано пространство в хипермаркета, което позволява на клиентите да съчетават обичайното си пазаруване с избора на традиционни специалитети и продукти от асортимента на „Березка“.

Откриването на новия обект е част от развитието на формата Shop-in-Shop и концепцията One Stop Shopping на Kaufland, чрез които ритейлърът разширява разнообразието от продукти и услуги в своите хипермаркети. Специализираните пространства тип „магазин в магазина“ дават възможност на клиентите да откриват предложения от различни брандове и да съчетават повече покупки на едно място, спестявайки време и улеснявайки ежедневното си пазаруване.