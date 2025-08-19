Намалена видимост на места. Времето утре - 20 август 2025 г.

На 20 август 2025 г. сутринта на отделни места в котловините и поречията видимостта ще бъде намалена. Утре ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Само на отделни места в планинските и източните райони ще превали слаб дъжд. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София – около 29°, гласи прогнозата за времето.

Седмична прогноза за времето от 18 до 24 август 2025 г.

В планините

В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. В следобедните часове на отделни места в Рило-Родопската област, централните и източните дялове на Стара планина и Странджа ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, а по най-високите части и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 22°, на 2000 метра – около 15°.

Месечна прогноза за времето за август 2025 г.

Слънчево по морето

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Главно преди обяд ще има разкъсана облачност. Преди обяд ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а след обяд – от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е около 26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: Meteo.bg

Снимки: iStock