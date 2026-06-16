Ниски цени и слаб интерес към кюстендилските череши

В Кюстендилско черешоберът започна при изкупна цена от 80 цента за килограм. Според земеделски производители цената е ниска, а на берачите се плаща до 50 евроцента за килограм. Ранните сортове в региона вече са обрани при много слабо изкупуване. Повечето от набраното се предлага за прясна консумация. Прогнозите са изкупната цена да остане ниска и при късните сортове, коментира земеделският производител и общински съветник в Кюстендил Валери Йолев.

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"Естествено, че е ниска. Колко да е? 40-50 евроцента искат берачите, 35-40, зависи как ще се пазариш и така. Истината е, че ако можеш да направиш прясна консумация и да получиш някаква цена от порядъка на 1-1,3 евро, тя е трудна за реализация, защото в момента има свръхпредлагане не само в нашия регион, а и в Пловдивско и в другите региони", коментира той в ефира на БНР.

При сланите и студовете през април около 50% от черешовите насаждения, засадени на около 20 000 декара в региона, са засегнати и реколтата за втора поредна година ще е по-слаба.