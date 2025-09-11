Омбудсманът сезира двама министри за фалшиво положителни тестове за наркотици

Омбудсманът Велислава Делчева сезира министъра на вътрешните работи Даниел Митов и на здравеопазването д-р Силви Кирилов заради значително увеличение през последната година на жалбите на граждани - водачи на моторни превозни средства, с оплаквания за фалшиво положителни резултати от полеви тестове за наркотици. В допълнение те посочват, че това е установявано след доброволно подлагане на проверка за употреба на наркотични вещества.

ОЩЕ: И Митов не одобри арестите на шофьори с положителен тест за наркотици

Какви са препоръките на омбудсмана?

В препоръките си до двамата министри общественият посредник посочва, че е необходимо да се приложи комплексен подход от мерки за преодоляване на проблема.

"Най-неотложната мярка е ускоряване на анализа на кръвните проби чрез разширяване на лабораторния капацитет и подобряване на координацията между институциите, така че резултатите да се предоставят в кратки и разумни срокове", пише Делчева.

Тя настоява здравното министерство с медицински експерти и Националния съвет по наркотични вещества да изготвят официален списък с всички търговски наименования на лекарствени продукти, които съдържат наркотични вещества и могат да повлияят тестовете за наркотици, като списъкът да бъде публично достъпен и редовно актуализиран.

ОЩЕ: "Съблякоха ме чисто гола, нямаше вода": Жена се оплака от полицейски тормоз

"Препоръчително е също да бъде сформирана експертна група, която да обсъди създаването на списък на лекарствени продукти, несъдържащи наркотични вещества, употребата на които, обаче, може да доведе до фалшиво положителен полеви тест за наркотици, който да е отворен и да може да се допълва", подчертава омбудсманът.

Делчева поставя акцент и върху необходимостта от информационна кампания, насочена както към гражданите, така и към медицинската общност, относно възможността приеманите лекарства да влияят на резултатите от тестовете.

"Безспорно, противодействието на случаи с управляване на МПС под въздействие на психоактивни вещества е ключово в борбата за опазване живота и здравето на гражданите и осигуряване на безопасността по пътищата. Същевременно е необходимо хората да се защитят от непропорционални и неоправдани последици, произтичащи от недостатъци на системата за тестване", изтъква още омбудсманът.

Според Делчева реализирането на тези мерки ще позволи да се постигне баланс между обществения интерес и защитата на индивидуалните права.

ОЩЕ: Половин София е без топла вода: Омбудсманът иска да е по-кратко

Сигнали на шофьори

От жалбите, постъпили в институцията, омбудсманът обобщава проблемите в няколко групи: На първо място е широко разпространената практика МВР да използва полевите тестове DrugTest 5000 с цел превантивен ефект, което често води до фалшиво положителни резултати. Проблемът е, че това се случва дори при граждани, които не са употребявали наркотични вещества, а резултатът се дължи на прием на легални и често предписвани лекарства – обезболяващи, медикаменти за кашлица и др.

Така гражданите се оказват в ситуация на реален нарушител - образуват им се досъдебни производства, отнемат им се временно свидетелствата за управление, както и моторните превозни средства, задържат се за до 24-часа, а често биват ограничени и във възможността да упражняват професионалната си дейност.

Друг проблем е същественото забавяне при извършване на лабораторните анализи на кръвните проби, което създава продължителна правна несигурност. Има случаи, при които резултатите от кръвните проби се бавят с месеци, дори повече от година, което оставя хората без реална възможност да докажат своевременно своята невинност и да възстановят накърнените си права.

Велислава Делчева е категорична, че това положение е несъразмерно и непропорционално спрямо целите на контрола и нарушава презумпцията за невиновност, залегнала в основата на правовия ред.

"Още през 2023 г. беше поет ангажимент от министъра на вътрешните работи за разкриване на допълнителни лаборатории и обучение на специалисти, които да ускорят процеса по изследване на пробите. След пореден случай на гражданка, пострадала от фалшиво положителен тест, омбудсманът се самосезира през 2025 година и изпрати писмо до министъра на вътрешните работи. Омбудсманът беше информиран, че към момента изследвания се извършват във ВМА, Националния институт по криминалистика - МВР и Медицинския институт на МВР, а през 2023 година са закупени два робота за ускоряване на изследванията", подчертава Делчева.

ОЩЕ: Затвор, ако откажеш тест за наркотици и алкохол при катастрофа

Тя обръща внимание, че към днешна дата заявените от МВР мерки за ускоряване на кръвните изследвания не са изпълнени и е налице необходимост от предприемане на спешни действия, насочени към съкращаване на сроковете за излизане на резултат от кръвната проба.

"В резултат на това, единствената възможност за пострадалите граждани от фалшиво положителни резултати е, след като им излезе кръвната проба, която отхвърля наличие на алкохол и наркотици, да потърсят обезщетение по съдебен ред за претърпените имуществени и морални вреди по реда на ЗОДОВ", посочва общественият защитник.

Делчева акцентира на проблема, че към момента няма официален списък на лекарствата, които могат да дадат фалшиво положителен резултат при тест за наркотици.

"Недостатъчната информираност излага гражданите на значителен риск и поставя знак на равенство между лице, което е приело медикамент по лекарско предписание, и лице, което е съзнателно употребило наркотик, като и двете страни са подложени на еднакви санкции. Това подкопава доверието в държавните институции и води до негативни последици за обществото като цяло", категоричен е омбудсманът.