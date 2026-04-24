24 април 2026, 9:55 часа
Снимка: Getty Images
Отново струпване на камиони на границите с Турция

Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове "Капитан Андреево" и "Лесово" на границата с Турция на изход за камиони, съобщи на сайта си Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР. Данните са към 06:00 часа.  13-километрова колон от товарни автомобили се е образувала преди граничния пункт "Капитан Андреево" в петък сутрин. Трафикът е изключително интензивен, работи се на пълен капацитет - много камиони, много стока, съобщиха от своя страна от Агенция "Митници". За последните 24 часа са обработини 2857 камиона, а за 12 часа нощната смяна е обработила 846 камиона.

Трафикът е силно интензивен. Опашката от ТИР-ове е разкъсана, но и на места двойна.

Нормален трафик по другите граници

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния. На граничния преход Русе – Гюргево се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение. Движението се регулира.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи и с Гърция. През "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония и Сърбия.

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
