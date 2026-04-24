"Няма бивши сатрапи": В театъра и музиката на нокти срещу спряган от Радев нов културен министър, искания да остане служебният

Все повече имена на потенциални бъдещи министри в кабинета на бившия президент Румен Радев циркулират в публичното пространство. Някои предизвикват бурни реакции на възмущение.

За поста министър на културата се спрягат няколко варианта, но един от тях - директорът на Народния театър Васил Василев, особено разпали дискусиите в социалните мрежи по темата.

Неговата репутация сериозно пострада покрай решението му да уволни режисьора Александър Морфов. Преди няколко месеца в трупата на Народния театър пък бе назначена дъщерята на Румен Радев Дарина Радева, която съвсем наскоро беше съобщено, че в края на май може да изиграе първата си главна роля.

"Няма бивши сатрапи"

Много остро реагира във Фейсбук актьорът Валери Йорданов.

"Ако Това Ви е Новият Министър на Културата, Г-н Президент Радев - "Започвате "Промените" със Здраво стъпване на Криво", написа Йорданов.

Източник: Facebook/Валери Йорданов

И написа, без да споменава имена, мнението си за евентуалното бъдещо назначение:

"Това "Лице", което заплаши Ал. Морфов и Записът обиколи Публичното пространство?

Това "Лице", за което "ЛИЧНОСТТА НЯМА ЗНАЧЕНИЕ!" - заявено публично на Прес-конференция по повод Дисциплинарното Уволнение на Ал. Морфов?

Това "Лице", заради което бяха сблъсъците пред театъра по повод "Оръжията и човека"! И, което не слага в програмата "Хъшове" на Морфов, без заповед за махане - след 20 години препълнени Зали - предимно от МЛАДИ БЪЛГАРИ?

Това "Лице", което съсипа професионалните кариери на десетки дългогодишни Служители, като ги принуди да напуснат Театъра - може да се докаже от Същите, ако пак се стигне да Съд!

Това "Лице", заради което имаше Митинги, Протести и Искане на "Оставка" и "Уволнение" ?

Това "Лице", с което се водят Съдебни дела от Сашо Морфов, Камен Донев, Велислав Минеков и мен, от както е на власт в театъра..?

Това "Лице", за което се събраха Многохилядни Подписки - пазят се и продължават..?

Това "Лице", заради което не може да се стигне до Реалното Финансово състояние на Театъра, но сигналите, че то е КРИТИЧНО, са Многобройни..?"

Йорданов помоли президента Радев да не започва "промените" с тази "ФАТАЛНА грешка, която ще е удар по Българската Култура, Младите Българи и бъдещето на България".

Той заяви, че това е това е неговото лично и категорично мнение в личната му страница, заради което очаква "това "лице" да заведе отново дело срещу мен и - пак от името на Театъра".

"Знам, че бяхте подведен навремето. Но това са част от Фактите. "Няма бивши "сатрапи", г-н Радев. Няма и бивши хъшове", завърши той.

Публикацията му беше споделена и от актьора Веселин Плачков.

Мнение сподели и актрисата и кино и телевизионен продуцент Анна Мария Петрова-Гюзелева.

"Г-н РАДЕВ, и вие ли пращате културата в задния двор?? Какви са тия странни имена (за да не кажа друго) на странни субекти (пак за да не кажа друго), които са ''предложени'' за Министър на културата? Това подигравка ли е с нас???", попита тя.

Да остане служебният министър

Популярни личности заеха и друга позиция - в подкрепа на настоящия служебен културен министър, който според тях е изключително подходящ и трябва да остане на поста.

"Ще го кажа без заобикалки, защото вече става обидно да се правим, че не виждаме очевидното: Каквото и да сглобявате като правителство в момента, най-глупавото, късогледо и откровено саморазрушително решение ще бъде да махнете Найден Тодоров като министър на културата", написа певицата Рут Колева.

По думите й "в сектор, който години наред беше разпарчетосван, оставян на автопилот, раздаван като бонус към коалиционни сделки и пълнен с хора без елементарен капацитет да разберат къде са попаднали, изведнъж се появи човек, който не само знае какво прави, а спасява (неколкократно) културния сектор след всеки пореден парашутист".

"В държава, в която културата е третирана като последна грижа, като разменна монета или като удобно място да паркираш нечий братовчед без биография, да имаш министър, който мисли стратегически, разбира международната среда и не бърка културна политика с личен пиар, е нещо толкова рядко, че направо не знаем как да реагираме. И естествено – първият рефлекс е да го сменим", пише Колева.

"След всичко, което гледаме около нас: разпадащи се сгради, изчезващи пространства, липса на всякаква дългосрочна визия, пълна институционална амнезия за това какво е култура - да махнеш единствения човек, който поне мисли в перспектива, не би било просто грешка, а съзнателен избор да продължим да затъваме. В тинята", допълва тя.

Според нея всяко друго назначение в този момент няма да е "ново начало", а ще е "поредният компромис, поредната партийна услуга, поредният експеримент върху сектор, който вече няма капацитет да понася експерименти".

"Това ще бъде плюене в лицето на всички хора, които години наред държат културата жива ВЪПРЕКИ държавата, не благодарение на нея. Не ни трябват нови лица, които тепърва ще се ориентират. Не ни трябват хора, които ще учат "в движение" какво е културна политика. Това е човекът. И ако и това не успеете да разпознаете, значи проблемът вече не е в сектора", завърши Рут Колева.