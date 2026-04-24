"Знаем кои сте, ще ви убием": Украински агент ужаси до смърт руски студенти, събрани да бъдат вербувани за руската армия (ВИДЕО)

24 април 2026, 8:29 часа 923 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Украинските специални служби проведоха поредна ювелирна имиджова операция, след като успяха да хакнат видеовръзка и да "стресират" руски студенти, събрани да подписват договори за влизане в руската армия - за да станат пушечно месо в "тридневната" специална военна операция в Украйна на руския диктатор Владимир Путин, която продължава вече пета година.

Индоктринирането на студенти да влизат в руската армия в случая е извършвано в Кубанския държавен аграрен университет. За мотивация във видеовръзка е включен руски оператор на военни дронове, който е част от специализираното руско звено за работа с безпилотни военни системи "Рубикон". Оказва се обаче, че всъщност това е агент на Службата за безопасност на Украйна (СБУ) и той разказва на студентите поучителна история.

Историята е за младши сержант Дмитрий Лисаковски с позивна "Гудуин" и за подполковник Сергей Грицай с позивна "Ърнест". Двамата загиват в един от множеството щурмове тип пушечно месо, които са основата на руската военна сухопътна стратегия в Украйна. И двамата са квалифицирани оператори на дронове, но биват хвърлени напред като пехота и заради липсата на достатъчно "пушечно месо", и защото критикуват командирите си. Смъртта им предизвика сериозна реакция на негодувание в руските военнопропагандни телеграм канали, които я възприеха като пример за ужасното отношение на руските командири в Украйна към подчинените им, както и за тоталното "разхищение" на опитни войници, със специфични умения, за да има руски напредък с някой и друг метър на бойното поле - ОЩЕ: Руските войници са пушечно месо заради командирите: Гневът на руските военни блогъри расте (ВИДЕО)

Именно това разказва и агентът на СБУ - опитни руски военни, обаче се сблъскали с проблема командирите им да ги изнудват за пари - тях и техните другари. И пояснава: "Аз съм украински военен, недай Боже да дойдете в Украйна, ще ви убия. Всеки от вас, който подпише договор (за служба в руската армия). Лицето на всеки от вас, и на ректора ви, вече са записани и каталогизирани - както и това на военния, който ви агитира и вербува. Фронтовата линия не помръдва вече 4 години - гробище с размера на две държави. Честно казано всеки, който стъпи в Украйна, ще го убием" - Още: Не си затварят устата: Жените на считани за икони убити руски войници са издирвани от Русия

Украинската армия обаче също отдавна има проблем с числеността - пример от Волин показва това. Там представител на украински военен комисариат стига до положение да гони по покрив мъж, който трябва да мине на регистрация в украинската наборна служба, като накрая и двамата падат:

Ивайло Ачев Отговорен редактор
