Оставката на Румен Радев:

Паднали скали затрудняват движението по пътя Банско - Гоце Делчев

05 февруари 2026, 16:11 часа 318 прочитания 0 коментара
Паднали скали затрудняват движението по пътя Банско - Гоце Делчев

Движението по път II-19 Банско – Гоце Делчев при км 75, в района на Буково, се осъществява двупосочно в една лента поради паднала скална маса на пътното платно, съобщиха от агенция „Пътна инфраструктура". Оттам призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват указанията на “Пътна полиция".  

Още: Паднали камъни и проливен дъжд: Затруднено движение в Родопите

По-рано тази сутрин от АПИ съобщиха, че временно движението по път I-1 София-Кулата при 392+000 км се осъществява двупосочно в една лента поради свлечена земна маса.

Още: Разчистват паднали скали от път в Смолянско

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Пътна полиция затруднено движение паднали скали двупосочно движение
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес