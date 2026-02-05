Паднали скали затрудняват движението по пътя Банско - Гоце Делчев

Движението по път II-19 Банско – Гоце Делчев при км 75, в района на Буково, се осъществява двупосочно в една лента поради паднала скална маса на пътното платно, съобщиха от агенция „Пътна инфраструктура". Оттам призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват указанията на “Пътна полиция".

По-рано тази сутрин от АПИ съобщиха, че временно движението по път I-1 София-Кулата при 392+000 км се осъществява двупосочно в една лента поради свлечена земна маса.

