Пикник, вкусотии и една мечка, която безсрамно се възползва: Допаминът ни за днес

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Ето какво се случва, когато подредиш масата за едно хубаво хапване по време на пикник, но от вечерята се възползва случайно минаваща мечка.
A bear came to a picnic in Turkey to grab a bite— NEXTA (@nexta_tv) June 16, 2026
People who were spending time outdoors in the Munzur Valley National Park in Tunceli ran away after seeing an unexpected visitor.
Someone in the group of friends managed to capture the moment when the bear ate food from the table… pic.twitter.com/6iyBKyJTN7
Доза допамин за днес: Колкото повече гледаме, толкова по-смешно ни става!
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