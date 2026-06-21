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Пикник, вкусотии и една мечка, която безсрамно се възползва: Допаминът ни за днес

21 юни 2026, 22:30 часа 428 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Пикник, вкусотии и една мечка, която безсрамно се възползва: Допаминът ни за днес

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Ето какво се случва, когато подредиш масата за едно хубаво хапване по време на пикник, но от вечерята се възползва случайно минаваща мечка. 

Доза допамин за днес: Колкото повече гледаме, толкова по-смешно ни става!

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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