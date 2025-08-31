Почина голям български поет и преводач

Тази сутрин ни напусна поетът Кирил Кадийски. Новината съобщи неговият приятел – професор Людмил Димитров от Софийския университет. Кадийски е роден през 1947 г. в село Ябълково, Кюстендилско. Завършва руска филология и посвещава целия си живот на литературата – като поет, преводач и културен деятел. Работи в Българското радио, в издателство "Народна култура", а по-късно и като свободен преводач. След 1989 г. основава едно от първите частни издателства у нас – "Нов Златорог".

Международно признание

Кирил Кадийски е член-кореспондент на френската академия "Маларме", член на българския ПЕН клуб и на международната академия "Монмартър". Между 2004 и 2009 г. оглавява Българския културен институт в Париж и е съветник към българското посолство във Франция.

Неговата поезия е белязана от оригиналност и универсален дух, като критиците често го сравняват с Яворов, Далчев и Дебелянов, но със самобитен почерк. Стиховете му са публикувани във Франция, Испания, Италия, Гърция и в много други страни, преведени на десетки езици.

Преводач с огромен принос

Кадийски е сред най-известните български преводачи. Благодарение на него на български звучат Франсоа Вийон, Виктор Юго, Шарл Бодлер, Пол Верлен, Стефан Маларме, Артюр Рембо, Гийом Аполинер, както и сонетите на Шекспир и цялото творчество на Молиер.

Кирил Кадийски ще остане в паметта на поколения читатели като един от най-значимите съвременни български поети и интелектуалци, който изгради мост между българската и европейската култура.