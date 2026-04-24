Войната в Украйна:

Тръмп отговори за Путин на Г-20 и каза: Ормузкият проток щеше да е отворен преди дни, аз го затворих (ВИДЕО)

24 април 2026, 6:50 часа 837 прочитания 0 коментара
Не – така американският президент Доналд Тръмп отговори на изричен въпрос дали е поканил руския диктатор Владимир Путин да дойде на следващата среща на Г-20 в Маями, която ще се проведе чак на 14-15 декември, 2026 година. Но би било полезно да дойде, уточни Тръмп, напомняйки за времето на Г-8 и как "по времето на Обама" Русия била изхвърлена и пак станало Г-7.

Войната в Иран: бележки и забележки

Същевременно Тръмп почна да обяснява как "тотално" победил Иран военно, имал много време и искал да го използва за добро споразумение, "да спаси нашата нация и света от лунатици с ядрено оръжие":

За самото примирие и Ормузкият проток американският президент обясни, че още преди 3 дни Иран поискал да го отвори и всички в САЩ били щастливи, обаче Тръмп (единствен на света) си казал: "Ако отворят протока, ще печелят по 500 млн. долара на ден. Не искам да ги печелят, преди да има (мирно) споразумение. Затова аз го държа затворен, тотален контрол. Ще бъде отворен като има споразумение или се случи нещо друго много позитивно":

И още – Иран е под натиск, защото ако не продава петрола си, цялата му инфраструктура ще гръмне, понеже няма къде да складира добиваното черно злато. И ако нещо се случело под земята, докато има добив, "никога няма да се възстановят напълно":

На американския президент беше зададен въпрос и какво е имало на един от задържаните от военноморския флот на САЩ кораби, той бил китайски. "Строго секретно", отговори Тръмп. И на въпрос дали е ядосан на Китай, че продава на Иран "неща", американският президент каза, че не е, защото "и ние правим същото с други държави":

Ивайло Ачев Отговорен редактор
