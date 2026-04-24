Тръмп отговори за Путин на Г-20 и каза: Ормузкият проток щеше да е отворен преди дни, аз го затворих (ВИДЕО)

Не – така американският президент Доналд Тръмп отговори на изричен въпрос дали е поканил руския диктатор Владимир Путин да дойде на следващата среща на Г-20 в Маями, която ще се проведе чак на 14-15 декември, 2026 година. Но би било полезно да дойде, уточни Тръмп, напомняйки за времето на Г-8 и как "по времето на Обама" Русия била изхвърлена и пак станало Г-7.
— Clash Report (@clashreport) April 23, 2026
I haven't invited Putin to the G20, but if he came, it would probably be very helpful. pic.twitter.com/Sku1okEP2x
Войната в Иран: бележки и забележки
Същевременно Тръмп почна да обяснява как "тотално" победил Иран военно, имал много време и искал да го използва за добро споразумение, "да спаси нашата нация и света от лунатици с ядрено оръжие":
— Clash Report (@clashreport) April 23, 2026
I don’t want to rush it; I want to take my time.
We have plenty of time, and I want to get a great deal.
I want to get a deal where our nation and the world are safe from lunatics with nuclear weapons. pic.twitter.com/qN0xKFRXw5
За самото примирие и Ормузкият проток американският президент обясни, че още преди 3 дни Иран поискал да го отвори и всички в САЩ били щастливи, обаче Тръмп (единствен на света) си казал: "Ако отворят протока, ще печелят по 500 млн. долара на ден. Не искам да ги печелят, преди да има (мирно) споразумение. Затова аз го държа затворен, тотален контрол. Ще бъде отворен като има споразумение или се случи нещо друго много позитивно":
— Clash Report (@clashreport) April 23, 2026
They came to us, and they said "we will agree to open the strait," and all my people are happy. Everybody was happy—except me.
I said, wait a minute. If we open this strait, that means they’re going to make 500 million dollars a day.
I don’t want them to make… pic.twitter.com/htUwugNRTd
И още – Иран е под натиск, защото ако не продава петрола си, цялата му инфраструктура ще гръмне, понеже няма къде да складира добиваното черно злато. И ако нещо се случело под земята, докато има добив, "никога няма да се възстановят напълно":
— Clash Report (@clashreport) April 23, 2026
If they don’t get their oil moving, their whole oil infrastructure is going to explode. Because they have no place to store it. pic.twitter.com/KqvmY1qoRt
На американския президент беше зададен въпрос и какво е имало на един от задържаните от военноморския флот на САЩ кораби, той бил китайски. "Строго секретно", отговори Тръмп. И на въпрос дали е ядосан на Китай, че продава на Иран "неща", американският президент каза, че не е, защото "и ние правим същото с други държави":
Reporter: On Monday, you said there was a gift for the Iranians in the Chinese ship. What was in that ship?
— Clash Report (@clashreport) April 23, 2026
Trump: Yeah, well, we have that. It’s very top secret. There was stuff in there, but it’s top secret. pic.twitter.com/AkwdTfh0Sq
Reporter: Are you angry at China for them sending stuff to Iran?
— Clash Report (@clashreport) April 23, 2026
Trump: No, we do the same thing, don't we, with other countries? pic.twitter.com/j97zAWbURM
