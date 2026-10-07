Предлагат проф. д-р Людмил Вагалински и доц. д-р Бони Петрунова за орден "Св. св. Кирил и Методий"

Министерският съвет прие решение за предложение до Президента на Република България за награждаване на проф. д-р Людмил Вагалински и доц. д-р Бони Петрунова с орден „Св. св. Кирил и Методий" - огърлие за особено значимите им заслуги в областта на културата и опазването на културно-историческото наследство.

Предложението за награждаване е продиктувано от значимия принос на двамата учени в областта на археологията и опазването на културно-историческото наследство, както и за успешното приключване на дългогодишните преговори и проучвания довели до връщането на тленните останки на българските царе Самуил, Иван Владислав, Гаврил Радомир и децата му от Република Гърция до Република България.

Това изключително национално значимо събитие, реализирано след десетилетия на научни и институционални усилия и българо-гръцко сътрудничество, представлява акт на възстановяване на историческата памет и на достойно отношение към личността и наследството на един от най-значимите български владетели.

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Участието на двамата изтъкнати археолози в този исторически процес има особена стойност, тъй като свързва професионалната отговорност на българската археология с една от най-значимите каузи за съхраняване и възстановяване на националната памет, пишат от пресцентъра на Министерски съвет.