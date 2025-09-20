Войната в Украйна:

Прогноза за времето - 21 септември (неделя)

20 септември 2025, 19:40 часа 397 прочитания 0 коментара
Прогноза за времето - 21 септември (неделя)

Какво време ни очаква в неделния ден? През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 10° и 15°, в София - около 11°. Утре ще бъде слънчево, но преди обяд над Източна България ще има ниска облачност. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София - около 28°.

В планините 

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 14°.

По Черноморието 

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд главно по южното крайбрежие с ниска облачност. Вятърът ще бъде от изток до умерен. Максималните температури ще бъдат 24°-25°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, но ще се усили към края на деня до 3 бала.

Източник: meteo.bg

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
прогноза за времето време времето
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес