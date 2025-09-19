Най-важните новини за деня: 19 септември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 19 септември 2025 г.

БОРИСОВ КРИТИКУВА ПЕЕВСКИ: ТОВА Е РАННИЯТ БОРИСОВ (ВИДЕО)

"Никой от нас няма право да говори "Аз". "Аз съм гарант", "От мен зависи", защото всеки от нас може да го каже. Критика към Делян Пеевски е, да. Всеки от нас може да има самочувствие, но когато то започне да става така, че да усещаш, че нещо зависи единствено и само от теб и го продадеш по този начин на обществото - това е тежък нагатив. Това е може би ранния Борисов", коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след вчерашните изяви Делян Пеевски, че е гарант за държава с главно "Д".

"НЕ ВИЖДАМ ПРОБЛЕМ ДА ОБЩУВАТ": ПРЕМИЕРЪТ НЕ ЗНАЕ ДАЛИ ПЕЕВСКИ ГОВОРИ С МИНИСТРИТЕ И ДАЛИ МУ СЕ ОТЧИТАТ

"Правителството не е тази жица, през която трябва да минава тока на политическото напрежение. Гласуването даде отговор на въпроса има или няма доверие в кабинета." С тези думи министър-председателят Росен Желязков коментира възникналото напрежение в кулоарите на парламента в петък между Бойко Борисов и Делян Пеевски часове след успешно преодоления вот на недоверие към правителството с подкрепата на гласовете на ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН и ДПС-НН.

ДЪРЖАВА С ГЛАВНО "Д": АНАЛИЗ КАК ПЕЕВСКИ КАРА ВЛАКА, А БОРИСОВ МУ КАЗВА "МНОГО ХУБАВО КАРАШ, БАТЕ"

"Държавата с главно "Д" отдавна е такава и това е държавата на Делян Пеевски. Влакът се кара от Пеевски, Бойко Борисов стои до него и казва "много хубаво караш, бате". Това заяви политологът Петър Чолаков пред bTV за неуспешния пети вот на недоверие на правителството на Росен Желязков. Още: Кръчмарска свада, не политика: Любомир Стефанов за скандала между Пеевски и ПП-ДБ (ВИДЕО)

БХК ЗАСТАНА ДО ПРЕЗИДЕНТА ЗАРАДИ СЛУЖБИТЕ - ДАНС, ДАТО И ДАР

"Българският хелзинкски комитет намира решението за отнемане на правомощия от президентската институция в полза на управляващото парламентарно мнозинство за стъпка към отслабване на демокрацията, а пригаждането на процедурите за избор на началници на ДАР, ДАНС и ДАТО - за подкопаване на националната сигурност". Това е основният акцент в прессъобщение на БХК до медиите от рано тази сутрин.

ЗАРАДИ РЕМОНТА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ В "ДРУЖБА 2": ОМБУДСМАНЪТ СЕЗИРА ПАРЛАМЕНТА

Омбудсманът Велислава Делчева внесе спешно искане до Комисията по енергетика в Народното събрание, след като само за ден до институцията са постъпили над 200 жалби от жители на столичния квартал "Дружба - 2". С писмо до медиите общественият защитни обясни, че поводът е решението на "Топлофикация София" да извърши 90-дневен ремонт на топлопреносната мрежа - от 2 октомври до 30 декември 2025 г., който ще засегне 120 жилищни сгради. Делчева настоява Комисията да изслуша изпълнителния директор на "Топлофикация София", председателя на КЕВР и министъра на енергетиката. По думите ѝ безпрецедентно дългият срок на ремонта в началото на отоплителния сезон поставя под съмнение готовността на дружеството за зимата.

БИВШИЯТ РЪКОВОДИТЕЛ НА СПЕЦСЪДА СЪЩО ОТКАЗА ДА ГЛЕДА МЯРКАТА НА КОЦЕВ

Съдия Георги Ушев от Софийски апелативен съд (САС) също си направи отвод в качеството си на трети член на съдебния състав, определен да разглежда делото по жалба на кмета на Варна Благомир Коцев за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека. Това е вторият съдийски отвод по мярката на обвинения в корупционни престъпления кмет на Варна. В сряда съставът на Софийския апелативен съд с председател Александър Желязков и членове Атанаска Китипова и Десислава Любомирова, който трябваше да реши за ареста на Коцев, си направи самоотвод и беше определен нов, който да заседава на 23 септември.

МВФ ПРЕПОРЪЧА, А ВЛАСТТА ОДОБРИ: ЗАМРАЗЯВАТ ЗАПЛАТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА, ОСИГУРОВКИ И ДАНЪЦИ - НАГОРЕ

Международният валутен фонд (МВФ) препоръча на България спешно да вземе мерки за овладяване на разпуснатите публични финанси от гледна точка на големите заплати в администрацията и в краткосрочен план - още в бюджета за следващата година - да вдигне осигуровките, да "развърже" вдигането на минималната заплата със социални и други плащания и да повиши данъците върху жилищните имоти и акцизите.

“СТРАХ ОТ БЪЛГАРИТЕ”: КОИ СА ПРОБЛЕМИТЕ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ? АНАЛИЗ НА ДЕНИЦА КИТАНОВА (ВИДЕО)

Очаквам в кампанията за местните избори, която започва в Република Северна Македония, да има провокации към България чрез темата за вписването на българите в конституцията на страната. Това заяви в предаването "Студио Actualno" колегата журналист от редакцията на Actualno.com Деница Китанова, която наблюдава отблизо развитието на отношенията между София и Скопие.

БЪЛГАРИЯ ЩЕ СЕ ПАЗИ ОТ "СЕВЕРОИЗТОК" С ДВА ПРОЕКТА СРЕЩУ РУСКИ ДРОНОВЕ

"След инцидента в полското въздушно пространство, по заповед на началника на отбраната, са предприети действия и мерки от Българската армия за усилване на наблюдението и охраната на въздушното пространство в североизточно направление". По този начин ресорният министър Атанас Запрянов отговаря писмено на парламентарен въпрос за готовността на страната ни да противодейства на вражески дронове. Той му е зададен от депутата от ПП-ДБ Даниел Лорер, след като в нощта на 9 срещу 10 септември Руската федерация тества съюзниците от НАТО с очевидна провокация в Полша, където навлязоха най-малко 19 дрона и трябваше да бъдат сваляни от полската противовъздушна отбрана и от натовски изтребители.

ЗА СМЕТКА НА УКРАЙНА: ТРЪМП ГО Е СТРАХ И ИСКА ЕС ДА СЕ СПРАВИ С КИТАЙ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Нов ден и ново потвърждение – американският президент Доналд Тръмп явно мисли все повече как да сдържа Китай като сила, която застрашава в най-голяма степен световната доминация на САЩ. Това не е изненада предвид факта какви хора има на ключови постове в администрацията на Тръмп и то в частта отбрана и война (след като Тръмп вече прекръсти Пентагона на Министерство на войната) – припомнете си още: Не ястреби, а гълъби: Машинациите за Украйна на хората под Тръмп вече го застрашават

УКРАИНСКИЯТ ПРЕДАТЕЛ, КОЙТО ВОДИ РУСНАЦИТЕ КЪМ ПРЕВЗЕМАНЕ НА КУПЯНСК

Руските сили се опитват да щурмуват източния украински град Купянск в Харковска област, като отново използват подземен газопровод (под река Оскол) за атаката, както сториха в Авдеевка, Донецка област, през януари 2024 и в Суджа, Курска област, през март 2025 г. Руската офанзива се води от бивш украински офицер, който е извършил предателство и е преминал на страната на Москва.

УДАР ПО РУСКИТЕ БАНКИ, ПЕТРОЛ И ГАЗ, ЗА ДА ПРЕГОВАРЯ ПУТИН ЗА МИР: ЕК ОБЯВИ 19-И ПАКЕТ САНКЦИИ (ВИДЕО)

Въпреки слуховете за отлагане и на фона на пререкания със САЩ за единния подход - Европейската комисия прие нов пакет от санкции срещу Русия, №19 от началото на пълномащабната война на диктатора Владимир Путин в Украйна. Председателят на изпълнителния орган на ЕС Урсула фон дер Лайен обяви подробностите днес, 19 септември. Окончателното одобрение от страна на блока изисква единодушие от държавите членки.

СИБИРСКАТА ТУНДРА СЕ ВЗРИВЯВА. ЗАЩО СЕ ОБРАЗУВАТ МИСТЕРИОЗНИ КРАТЕРИ?

Сибирската тундра буквално се взривява. Нови изследвания разкриват причините за появата на първия кратер, открит през 2014 г. в северната част на Западен Сибир – резултат от спонтанна подземна експлозия, която разпръснала пръст във всички посоки. Оттогава са открити още кратери, някои от които достигат дълбочина над 45 метра, пише "Ню Йорк Таймс".