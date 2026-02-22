Прогноза за времето - 23 февруари 2026 г. (понеделник)

В понеделник ще преобладава слънчево време. Такава е прогнозата за времето на дежурния синоптик Христо Христов от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за първия ден от новата седмица. Още преди обяд от северозапад ще започне временно увеличение на облачността, което до вечерта ще достигне и Югоизточна България, а в Североизточна България към края на деня ще има малка вероятност да превали слаб дъжд. След обяд от запад ще започне ново разкъсване и намаление на облачността и ще се появи висока облачност. Ще духа слаб вятър от запад-югозапад.

Температурите

Преобладаващите максимални температури ще бъдат 8°-13°, в София – около 10°.

Времето в планините

В планините ще има променлива облачност и на отделни места ще превали слаб сняг. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Температурите ще се повишат и максималната на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°.

Времето по Черноморието

По Черноморието ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността ще се увеличи. Ще остане без валежи. Ще духа слаб вятър от запад, който след обяд ще се ориентира от югозапад и ще се усили до умерен. Максималните температури ще бъдат 6°-9°. Температурата на морската вода е 4°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: meteo.bg