Прогноза за времето - 30 януари 2026 г. (петък)

През нощта ще бъде облачно. На много места, главно в южните и източните райони, ще вали дъжд. Ще духа слаб, в Източна България и умерен вятър от север-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, за София - около 1°. В петък почти над цялата страна ще остане облачно. Продължителни валежи от дъжд ще има в североизточните райони. Все още с прекъсване дъжд ще вали и на места в Рило-Родопската област и Стара планина. В останалата част от страната от обяд валежите ще спират. През втората половина на деня облачността над югозападните райони ще започне да се разкъсва. Ще духа слаб до умерен, в Североизточна България и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 4° и 9°, за София - около 4°.

Атмосферното налягане е значително по-ниско от средното за месеца и през нощта още ще се понижи, а през деня ще започне да се повишава, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Сняг и дъжд в планините

В планините ще бъде облачно. Ще има валежи от дъжд, в местата над 1300 метра надморска височина – от сняг. От обяд валежите ще отслабват и ще спират. По високите части ще духа умерен и силен, а в Източна Стара планина и бурен вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра – около минус 3°.

Дъжд по морето

По Черноморието ще бъде облачно. Ще вали дъжд, който на места ще бъде значителен по количество. От обяд валежите по Южното Черноморие ще спират. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 9°-10°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: НИМХ