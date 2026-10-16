Прогноза за времето - 17 октомври 2026 г. (събота)

През нощта облачността ще се разкъса, но ще се задържи значителна. Слаби валежи от дъжд ще има само на отделни места, главно в югоизточните райони. Вятърът ще отслабне, в повечето места ще стихне и в сутрешните часове на места в котловините и равнините ще има мъгла. В източните и южните райони ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, в отделни котловини до 0°, минус 1°, в София – около 1°. Утре облачността ще е променлива, по-често значителна. Слаби превалявания от дъжд ще има все още на места в югоизточните райони, но през деня валежите ще отслабват и спират. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, в София – около 12°.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, ще се понижава и ще е по-ниско от средното, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Облачно в планините

Над планините облачността ще е променлива, често значителна, но ще се задържи почти без валежи. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – 0°.

Повече облаци и по морето

Над Черноморието облачността ще е по-често значителна, но слаби превалявания ще има главно по южното крайбрежие в часовете преди обяд. Ще духа умерен и временно силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат 15°-16°. Температурата на морската вода е 18°-19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: НИМХ