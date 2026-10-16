Шеф във Формула за Никола Цолов: "Готов е за Формула 1"

Никола Цолов все още не си е гарантирал място във Формула 1 за сезон 2027, но надеждата все още е жива, тъй като не всички отбори са обявили окончателно пилотите си за новата кампания. Българския лъв е втори във временното класиране на Формула 2, а според ръководителя на втория ешалон Бруно Мишел, Цолов е готов да влезе във Формула 1.

Никола Цолов е втори във Формула 2

Никола Цолов загуби първото си място във Формула 1, като в момента заема втората позиция. Българския лъв има актив от 200 точки, който го оставя само на 7 пункта от първия Рафаел Камара. Бразилецът, който е големият съперник на родния пилот, вече си гарантира място във Формула 1 за следващия сезон. В последния кръг - Гран при на Азербайджан, Цолов спечели 19 точки в основното състезание, но остана без точки в спринта. Докато Камара спечели 12 пункта в спринта и 25 в основното състезание. Именно тогава той изпревари Никола.

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"Да, мисля, че е готов"

Но не титлата е това, което определя дали някои от пилотите ще се състезава във Формула 1 от следващяи сезон. Все още има свободни места, които Никола Цолов може да заеме. А Бруно Мишел твърди, че Българския лъв е готов за Формула 1: "Да, мисля, че е готов, въпреки че не знам дали ще бъде във Формула 1 догодина". До края на сезона във Формула 2 остават 2 състезания - Гран при на Катар и на Абу Даби.

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