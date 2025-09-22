Прогноза за времето - 23 септември (вторник)

През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на отделни места в низините и над източните райони ще има временни увеличения на облачността и намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в София - около 11 градуса. Във вторник ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София - около 29 градуса.

Атмосферното налягане ще се понижи и ще бъде по-ниско от средното за месеца.

В планините и по морето

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра - около 16 градуса.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд с ниска облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 24-27 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 15 мин. и залязва в 19 ч. и 22 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 7 мин. Луната в София изгрява в 8 ч. и 47 мин. и залязва в 19 ч. и 49 мин. Фаза на Луната: два дни след новолуние.

Източник: meteo.bg