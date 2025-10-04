Прогноза за времето - 5 октомври 2025 г. (неделя)

В неделя времето ще бъде предимно слънчево, преди обяд на места в равнините с ниска облачност или мъгла, а над Западна България с разкъсана висока облачност. Вятърът ще се ориентира от югоизток - ще е слаб, в източните райони - до умерен. Дневните температури ще се повишат и преобладаващите максимални ще бъдат между 16° и 21°, в София - около 17°. Вечерта от запад ще започне бързо заоблачаване и през нощта срещу понеделник в Западна България ще завали дъжд, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Слънчево в планините

Над планините ще бъде предимно слънчево, над масивите от Западна България с разкъсана висока облачност. Привечер от запад ще започне заоблачаване, а през нощта срещу понеделник и валежи от дъжд, над 2200 метра - от сняг. Ще духа умерен, по билата силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра - около 5°.

Повече слънце и по морето

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, на места преди обяд с ниска облачност или мъгла. През деня ще се усили до умерен вятърът от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 19° и 21°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето временно ще отслабне до 2 бала.

Източник: meteo.bg