Речтa на Зеленски, две години след началото на войната. Ето какви бяха думите му (ВИДЕО)

„Днес инициирах телефонен разговор с президента на Руската федерация. Резултатът беше мълчание. Въпреки, че това мълчание трябва да е в Донбас.

Затова искам днес да се обърна към народа на Русия. Обръщам се към вас не като президент. Обръщам се към вас като гражданин на Украйна. Повече от 2000 км обща граница ни разделя. По тази граница са разположени вашите войски, почти 200 000 войници, хиляди военни превозни средства. Вашите лидери одобриха тази армия да направи крачка напред към територия на друга държава. И тази стъпка може да бъде началото на голяма война на европейския континент.

Знаем със сигурност, че войната не ни е нужна. Нито студена война, нито гореща война. Не хибридна. Но ако бъдем нападнати от вражески войски, ако се опитат да отнемат страната ни, свободата ни, живота ни, живота на децата ни, ние ще се защитим. Не нападаме, а се защитаваме. И когато нападате, ще видите лицата ни, не гърбовете ни, а лицата ни.

Войната е голямо бедствие и това бедствие има висока цена. С всяко значение на тази дума. Хората губят пари, репутация, качество на живот, губят свобода. Но най-вече губят близките си, губят себе си.

Today is exactly two years since the beginning of Russia's full-scale invasion of Ukraine



Two years ago, Volodymyr Zelenskyy addressed Russians amidst the looming threat of invasion. pic.twitter.com/hdV9uP9q8d