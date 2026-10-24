Шишков обясни съкращенията в АПИ, от синдикатите заговориха за над 400 души

Ще съкращаваме администрацията там, където можем да направим така, че това да не повлияе върху качеството на работата. Това заяви регионалният министър Иван Шишков в ефира на bTV по повод протестите в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). И обясни, че съкращенията засягат работата с ТОЛ системата и с „тези коли, които всички виждаме и които са под рамките“. По думите му това е много раздут щат. „Освен че няма ефект, ние плащаме на 500 човека“, аргументира се министърът.

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Той посочи, че е създаден един начин на управление, който е напълно безсмислен. „Навсякъде подходът е абсолютно пропорционален. Правим единствено и само минимални съкращения и нищо повече“, уточни той.

„Реформата в АПИ изглежда е в ход. Ще бъдат закрити 505 щатни бройки от Националното тол управление (НТУ)“, обяви вицепрезидентът на КТ "Подкрепа" Йоанис Партениотис.

Реално съкратените ще са 420, тъй като има 85 незаети места. Това обаче изобщо не означава голямо намаляване на държавната администрация. Освободените ще бъдат пренасочени на друга работа, включително в бъдещата нова мегаагенция.

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На 22 октомври Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ към КТ „Подкрепа“ излезе на протест под надслов „Сигурност и предвидимост на работните места в АПИ“ заради очаквания за предстоящи съкращения.