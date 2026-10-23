Дрон падна между две села в Софийска област

Дрон е открит между селата Бърложница и Драготинци в Община Сливница (София-област), научи Actualno.com от МВР. От министерството уточниха, че дронът не е военен - предполагат, че е свързан със селскостопанска дейност, но в момента се извършва проверка. Намерили са го случайни минувачи днес, 23 октомври. Няма пострадали граждани, няма и причинени щети. На мястото, където е паднал дронът, са изпратени служители на полицията и екип на Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ).

Това съобщиха пред БТА от пресцентъра на Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи (ОД на МВР) - София. Специализираният екип от СОБТ ще извърши съответната проверка.

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Не е военен дрон

Разбира се, не става въпрос за военен дрон, каквито свикнахме да наблюдаваме във въздушните пространства на страните членки на НАТО и в морските им територии и изключителни икономически зони.

По-рано през октомври на два пъти в българската изключителна икономическа зона в Черно море бяха ударени по два кораба - общо 4, като се предполага, че това е станало с дронове. Имаше два потънали кораби и безследно изчезнали моряци, а случаите предизвикаха жестоки политически спорове и сблъсъци доколко защитена е България на фона на агресивната война на Русия срещу Украйна.

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