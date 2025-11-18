Студио Actualno:

Силните дъждове сменят мястото. Времето утре - 19 ноември 2025 г. (КАРТА)

18 ноември 2025, 13:25 часа 525 прочитания 0 коментара
Силните дъждове сменят мястото. Времето утре - 19 ноември 2025 г. (КАРТА)

На 19 ноември 2025 г. дъждовете продължават. Значителни по количество на места в Югозападна, Централна Северна и Североизточна България, както и в южните райони на Източните Родопи. На по-малко места и по-малко по количество ще са валежите в югоизточните, а утре през деня и в северозападните райони. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток. В Южна България ще остане от юг-югозапад, ще е умерен, в югоизточните райони и северно от планините - временно силен и поривист. Там и температурите ще останат по-високи: минималните ще са между 12° и 17°, а максималните – между 16° и 21°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Отива ли си топлото време и идва ли снегът? Отговорът от Николай Василковски

Температурите

В останалата част от страната минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните – от 7°-9° в северозападните райони до 13°-15° в югозападните. В София минималната температура ще бъде около 8°, а максималната – около 12°. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 4°.

Сериозна промяна в температурите. Седмична прогноза за времето за 17-23 ноември 2025 г.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

 

По Черноморието ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд. Максималните температури ще бъдат от 15°-16° по Северното Черноморие до 21° на юг. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Жълт код

Жълт код за обилни валежи е обявен за областите: Благоевград, Кюстендил, Перник, София-област, София-град, Ловеч, Габрово, Велико Търново и Търговище. 

Източник: Meteo.bg

Още: Най-точната прогноза: Дъжд или сняг през ноември 2025 г. (ГРАФИКА)

Снимка: iStock

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
прогноза за времето времето времето утре
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес