"Ситуацията е особено брутална - стреснахме се": Министър Христанов за незаконната кланица в Хасково

"Гаранцията на държавата за безопасността на храните трябва да бъде задължение, от което няма абсолютно никакви отклонения." Това заяви министърът на земеделието и храните Иван Христанов на съвместна пресконференция с изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Ангел Мавровски в МЗХ.

Министър Христанов изтъкна, че целта на продължаващата акция „Чиста храна“ е да върне ролята на държавата като гарант за качеството на храните. Той съобщи, че от старта на акцията в цялата страна са извършени над 1000 проверки. „Контролираме цялата верига, която включва границите, транспортирането и придвижването на животни, складовете, кланиците и търговските мрежи. Проверяват се стотици обекти в цялата страна. Влязохме и на ниво потребление, включително в училища и в детски градини“, уточни земеделският министър. Той посочи, че част от механизмите са и кръстосани проверки. По думите му има изтичане на информация и нарушения, като престъпления се прикриват буквално в последния момент.

Христанов описа ситуацията с незаконната кланица в Хасково като „особено брутална“ и допълни, че проверката там е извършена по сигнали на граждани. „Там разкрихме неща, които ни стреснаха, стотици хиляди килограми храна с изтекъл срок на годност. Установени са 150 тона храна и са съставени 126 акта и над 120 предписания. Натъкваме се на схема, за която много отдавна като граждани подозирахме и в нея са засегнати между 200 и 400 хиляди семейства.

По отношение на ограничаването на незаконното придвижване на животни министър Христанов коментира, че след като е въведена мярката, са се появили твърдения, че това ще затрудни пазара около Великден. Той припомни ситуацията от миналата година, когато при недостатъчен контрол са били регистрирани 192 огнища, обхванали около 25 000 животни, които е трябвало да бъдат унищожени, както и липсата на достатъчно активни действия от страна на полицията.

Пред медиите земеделският министър обясни, че ще се засили контролът и за незаконния внос на пестициди, включително и към крайните оператори на храни- столовете и кухните в училищата и детските градини.

Проверките продължават

От своя страна изпълнителният директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски съобщи, че последните седмици агенцията е активно на терен като прави кръстосани проверки между екипи от различни свои областни структури. Резултатите от тях са общо 67 тона спрени количества месо, като от тях 50 тона в област Хасково, близо 10 тона в Димитровград, а 25 тона са с липса на проследимост във Варна.

В пресконференцията участие взе и заместник-директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ старши комисар Венелин Младенов. Той уточни, че благодарение на добрата координация между МВР, МЗХ и БАБХ са налице и тези конкретни резултати. „Нашите служители ще продължат да оказват съдействие на инспекторите на Агенцията при извършването на проверките“, каза още старши комисар Младенов.

