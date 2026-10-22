Спечелете Нова година в един от замъците от "The Gentlemen" с Kaufland и Schweppes

Условията за участие можете да намерите в мобилното приложение Kaufland-App

Нова година в английско имение с празнична вечеря, фойерверки и тематично парти в духа на хитовия криминален сериал „The Gentlemen“. Именно така може да посрещне идната 2027 година един от клиентите на Kaufland България благодарение на съвместната кампания на ритейлъра със Schweppes, която продължава до 31 октомври. Голямата награда е пътуване за двама до имението Champneys Henlow във Великобритания с включени самолетни билети, трансфери, нощувка и специална новогодишна програма.

Пътуването ще отведе победителя и неговия придружител в Обединеното кралство на 31 декември, където ги очаква празнична вечеря в ресторанта на Champneys Henlow и новогодишно парти на тема „The Gentlemen“. Програмата включва DJ, развлекателни активности, коктейлни хапки и фойерверки за посрещането на новата година. Към преживяването са включени още нощувка в двойна стая, закуска и обяд на 1 януари, както и достъп до СПА зоната и фитнес съоръженията на имението.

За участие в кампанията клиентите трябва да направят покупки в Kaufland на обща стойност минимум 120 евро, като закупят поне три продукта Schweppes до 31 октомври 2026 г. Не е необходимо продуктите и сумата да бъдат на една касова бележка. Важно условие е при всяко пазаруване клиентите да сканират своята Kaufland Card XTRA, за да могат покупките им да бъдат отчетени за участието.

След достигане на необходимата сума от 120 евро участниците трябва еднократно да активират специалния купон за кампанията в своя Kaufland Card XTRA профил и да го запазят активен до 31 октомври включително, за да участват в тегленето за голямата награда.

Печелившият ще бъде изтеглен до 6 ноември 2026 г. Наградата е валидна за периода от 31 декември 2026 г. до 1 януари 2027 г., като включва двупосочни самолетни билети по маршрута София–Лондон–София и трансфери до имението и обратно. Победителят и неговият придружител трябва да са навършили 18 години. Пълните условия за участие и подробностите за наградата могат да бъдат разгледани тук: https://www.kaufland.bg/kaufland-card-xtra/igrai-za-nagrada.html.