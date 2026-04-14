Температурен скок: Времето утре - 15 април 2026 г.

14 април 2026, 12:32 часа 453 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
На 15 април 2026 г. очакваните минимални температури ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 5°. Утре ще преобладава слънчево време. показва прогнозата за времето на НИМХ. По-съществени увеличения на облачността ще има над Южна България, където на места, главно в планините, ще има слаби валежи от дъжд. Вятърът ще се задържи от изток-югоизток, в Дунавската равнина – от север-североизток, слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, в София – около 19°.

Седмична прогноза за времето за 13-19 април 2026 г.

Значителна облачност в планините 

Над планините облачността ще е по-често значителна и на места ще има слаби валежи от дъжд, над 2500 метра – от сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 5°.

Слънчево над Черноморието

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 12° и 15°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средното.

Снимки: IStock

Евгения Чаушева
прогноза за времето времето времето утре
