Тестват сирените и BG-ALERT

На 1 октомври (сряда) от 11.00 часа на територията на 15 града ще се проведе тест на техническото състояние на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението. От 11:00 до 11:30 часа ще бъде тествана и системата BG-ALERT.

Къде ще чуят сирени?

Тестът на сирените ще се проведе на територията на градовете Русе, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Смолян, София, Враца, Стара Загора, Видин, Перник и Ямбол.

ОЩЕ: Пожар гори над Сливница, активираха BG-Alert

По време на тренировката ще бъдат излъчени националните сигнали за тревога и край на тревогата. Те ще бъдат съпътствани от гласова информация.

Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението се тества в страната два пъти годишно в първия работен ден на месеците април и октомври.

Системата BG-ALERT ще разпространи тестово съобщение на територията на цялата страна, съдържащо текст на български и английски език. Тестовите съобщения подлежат на управление от настройките на мобилните устройства. За получаването им е необходимо активиране на канала с "Тестови сигнали" чрез менюто на устройството от страна на потребителите.