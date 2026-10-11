Ударени кораби край България:

Турски медии: България планира спешни преговори с Турция и Румъния, иска забрана за дронове над Черно море

11 октомври 2026, 14:00 часа 507 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
Турски медии: България планира спешни преговори с Турция и Румъния, иска забрана за дронове над Черно море

В отговор на атаките срещу търговски кораби в Черно море, България планира спешни преговори с Турция и Румъния за засилване на морската сигурност и евентуално ограничаване на използването на дронове в региона. София предвижда да постави въпроса на предстоящата среща на върха на Европейския съюз и Международната морска организация. Това съобщиха турски издания.

Президентът на България Илияна Йотова обяви, че ще се проведат спешни разговори с Турция и Румъния за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море, написа turkiye gazetesi.

Докато Йотова призова за засилена активност на НАТО в региона, тя също така повдигна въпроса за забрана на използването на дронове сред шестте черноморски държави. Очаква се България да представи предложение за нов механизъм за защита на безопасния морски транспорт в Черно море на срещата на върха на Европейския съюз на 15-16 октомври. София планира също така да поиска от Международната морска организация да разследва нападенията и да предприеме стъпки за гарантиране на безопасността на търговските кораби.

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Целите на София

Турция, България и Румъния създадоха Работната група за противодействие на мини в Черно море през 2024 г., за да се справят със заплахата от мини в Черно море.

Турските издания се позовават на информации от български медии, според които Турция, България, Румъния, Украйна, Русия и Грузия планират да обсъдят възможността за забрана на използването на дронове в региона.

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Правителството на София иска да разшири регионалното сътрудничество, за да предотврати атаки, които заплашват безопасността на търговските кораби.

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Засега няма постигнато регионално съвместно решение по този въпрос, написа изданието yenicag gazetesi.

Източник: Getty Images

България ще проведе разговори с Турция и Румъния, както и ще предприеме инициативи за засилване на дейностите по сигурност на НАТО в Черно море. Плановете на София включват укрепване на възможностите за въздушно и морско наблюдение, увеличаване на разузнавателните и проследяващи дейности с безпилотни летателни апарати и придобиване на нови отбранителни системи срещу заплахи от дронове.

Като част от планираните усилия, които ще бъдат осъществени в координация с НАТО и Европейския съюз, целта е и ускоряване на процеса на военна модернизация на България.

От друга страна, администрацията в София подчерта, че предложенията за разширяване на дейността на НАТО в региона не биха представлявали нарушение на Конвенцията за пролива Монтрьо. Конвенцията от Монтрьо, която регулира властта на Турция над турските проливи и режима за преминаване на военни кораби в Черно море, заема решаваща позиция в инициативите за сигурност в региона.

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България предлага мирна коалиция за Украйна

Президентът Йотова засегна сигурността в Черно море, както и дипломатическите инициативи, насочени към прекратяване на войната в Украйна, добави турското издание.

Йотова призова за възможно най-скорошно сформиране на европейска мирна коалиция, която да включва и България, заяви следното.

"Аз съм за това да се направи всичко възможно, за да се създаде мирна коалиция възможно най-скоро - европейско предложение, в което и България би участвала активно“, коментира тя.

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Турция Румъния Илияна Йотова Черно море дронове ударени кораби Черно море
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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