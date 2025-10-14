Войната в Украйна:

В коя част на страната ще вали? Времето утре - 15 октомври 2025 г.

14 октомври 2025, 11:31 часа 214 прочитания 0 коментара
В коя част на страната ще вали? Времето утре - 15 октомври 2025 г.

На 15 октомври 2025 г. облачността над страната ще се задържи предимно значителна, със слаби превалявания през деня на отделни места в източните и планинските райони. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има преди обяд над Югозападна България. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните - между 15° и 20°. В София минималната температура ще бъде около 7°, максималната – около 15°, показва прогнозата за времето.

 Седмична прогноза за времето от 13до 19 октомври 2025 г. 

Над Черноморието

Над Черноморието облачността ще бъде значителна, на места с валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 18°-19°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. 

Дъжд и сняг в планините

Над планините облачността ще бъде предимно значителна и на места ще има слаби превалявания от дъжд, над около 2400 метра – от сняг. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има преди обяд над масивите в Югозападна България. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10°, на 2000 метра – около 4°.

Още: От отрицателни до летни температури. Месечна прогноза за времето за октомври 2025 г.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Източник: Meteo.bg

Снимки: iStock

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
прогноза за времето времето времето утре
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес