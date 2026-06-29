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Версия за саботаж след инцидента с въртележка в Антоново

29 юни 2026, 8:22 часа 633 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay.com
Версия за саботаж след инцидента с въртележка в Антоново

Изчезна от едната седалка единият щифт. Взели са го. Някой го е направил умишлено. Това казва собственикът на въртележката Миглена Атанасова, на която пострадаха баща и детето му. "Контрол има. Има застраховки. Аз давам жетоните и касова бележка", обясни тя в ефира на Нова телевизия. 

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"Ние показваме на собствениците на атракционите къде да ги поставят. Те отговарят за сигурността им. Когато съоръженията се поставят, трябва да има контрол от РДНСК и други отговорни институции", обясни секретарят на община Антоново Мехмед Мехмедов.

Мехмед заяви, че общината изискват разрешително дали от собствениците дали атракционът работи. "Те имат разрешително за 2026 г. и 2027 г.", допълни той.

Припомняме, че инцидентът за малко се размина от трагедия в Търговищко. Екстремна люлка на градски панаир в Антоново аварира. Пострадаха баща и 9-годишното му дете. Инцидентът е от събота вечерта. 42-годишният мъж и детето са откарани със спешна помощ в болницата в Търговище, без опасност за живота.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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